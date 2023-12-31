https://ria.ru/20231231/zemletryasenie-1919291809.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 31.12.2023

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Хаккари, на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T19:55

2023-12-31T19:55

2023-12-31T20:57

в мире

турция

землетрясение

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АНКАРА, 31 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Хаккари, на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Юксекова в 19.37 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.

https://ria.ru/20231129/zemletryasenie-1912566046.html

турция

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, землетрясение