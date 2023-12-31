https://ria.ru/20231231/zemletryasenie-1919291809.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 31.12.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Хаккари, на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T19:55
2023-12-31T19:55
2023-12-31T20:57
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землетрясение
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АНКАРА, 31 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Хаккари, на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Юксекова в 19.37 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
https://ria.ru/20231129/zemletryasenie-1912566046.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, землетрясение
В мире, Турция, Землетрясение
В Турции произошло землетрясение
На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
АНКАРА, 31 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Хаккари, на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Юксекова в 19.37 по местному времени (совпадает с мск).
Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
Турецкий сейсмолог предупредил о сильном землетрясении