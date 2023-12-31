Рейтинг@Mail.ru
В Турции произошли еще два землетрясения - РИА Новости, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/zemletryasenie-1919291619.html
В Турции произошли еще два землетрясения
В Турции произошли еще два землетрясения - РИА Новости, 31.12.2023
В Турции произошли еще два землетрясения
Еще два землетрясения произошли в течение получаса после первого в провинции Хаккари на юго-востоке Турции, жалоб на какие-либо негативные последствия не... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T20:54
2023-12-31T20:54
в мире
турция
землетрясение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Еще два землетрясения произошли в течение получаса после первого в провинции Хаккари на юго-востоке Турции, жалоб на какие-либо негативные последствия не поступало, говорится в заявлении местных властей. Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло в провинции Хаккари в 19.37 по местному времени (совпадает с мск). По данным управления, в 19.52 в Хаккари произошло второе землетрясение магнитудой 3,5, а уже в 20.06 - третье магнитудой 4,5. "До сих пор в соответствующие подразделения, в частности в службу 112, не поступало никаких сообщений о негативной ситуации. Группы приступили к работам по сканированию местности", - говорится в заявлении губернаторства в соцсети Х.
https://ria.ru/20231129/zemletryasenie-1912566046.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, землетрясение
В мире, Турция, Землетрясение
В Турции произошли еще два землетрясения

Еще два землетрясения произошли на юго-востоке Турции за полчаса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Еще два землетрясения произошли в течение получаса после первого в провинции Хаккари на юго-востоке Турции, жалоб на какие-либо негативные последствия не поступало, говорится в заявлении местных властей.
Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло в провинции Хаккари в 19.37 по местному времени (совпадает с мск).
По данным управления, в 19.52 в Хаккари произошло второе землетрясение магнитудой 3,5, а уже в 20.06 - третье магнитудой 4,5.
«
"До сих пор в соответствующие подразделения, в частности в службу 112, не поступало никаких сообщений о негативной ситуации. Группы приступили к работам по сканированию местности", - говорится в заявлении губернаторства в соцсети Х.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Турецкий сейсмолог предупредил о сильном землетрясении
29 ноября 2023, 10:47
 
В миреТурцияЗемлетрясение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала