https://ria.ru/20231231/zemletryasenie-1919291619.html

В Турции произошли еще два землетрясения

В Турции произошли еще два землетрясения - РИА Новости, 31.12.2023

В Турции произошли еще два землетрясения

Еще два землетрясения произошли в течение получаса после первого в провинции Хаккари на юго-востоке Турции, жалоб на какие-либо негативные последствия не... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T20:54

2023-12-31T20:54

2023-12-31T20:54

в мире

турция

землетрясение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg

АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Еще два землетрясения произошли в течение получаса после первого в провинции Хаккари на юго-востоке Турции, жалоб на какие-либо негативные последствия не поступало, говорится в заявлении местных властей. Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло в провинции Хаккари в 19.37 по местному времени (совпадает с мск). По данным управления, в 19.52 в Хаккари произошло второе землетрясение магнитудой 3,5, а уже в 20.06 - третье магнитудой 4,5. "До сих пор в соответствующие подразделения, в частности в службу 112, не поступало никаких сообщений о негативной ситуации. Группы приступили к работам по сканированию местности", - говорится в заявлении губернаторства в соцсети Х.

https://ria.ru/20231129/zemletryasenie-1912566046.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, землетрясение