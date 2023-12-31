https://ria.ru/20231231/zemletryasenie-1919291619.html
В Турции произошли еще два землетрясения
В Турции произошли еще два землетрясения - РИА Новости, 31.12.2023
В Турции произошли еще два землетрясения
Еще два землетрясения произошли в течение получаса после первого в провинции Хаккари на юго-востоке Турции, жалоб на какие-либо негативные последствия не... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T20:54
2023-12-31T20:54
2023-12-31T20:54
в мире
турция
землетрясение
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АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Еще два землетрясения произошли в течение получаса после первого в провинции Хаккари на юго-востоке Турции, жалоб на какие-либо негативные последствия не поступало, говорится в заявлении местных властей. Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло в провинции Хаккари в 19.37 по местному времени (совпадает с мск). По данным управления, в 19.52 в Хаккари произошло второе землетрясение магнитудой 3,5, а уже в 20.06 - третье магнитудой 4,5. "До сих пор в соответствующие подразделения, в частности в службу 112, не поступало никаких сообщений о негативной ситуации. Группы приступили к работам по сканированию местности", - говорится в заявлении губернаторства в соцсети Х.
https://ria.ru/20231129/zemletryasenie-1912566046.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, землетрясение
В мире, Турция, Землетрясение
В Турции произошли еще два землетрясения
Еще два землетрясения произошли на юго-востоке Турции за полчаса
АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Еще два землетрясения произошли в течение получаса после первого в провинции Хаккари на юго-востоке Турции, жалоб на какие-либо негативные последствия не поступало, говорится в заявлении местных властей.
Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло в провинции Хаккари в 19.37 по местному времени (совпадает с мск).
По данным управления, в 19.52 в Хаккари произошло второе землетрясение магнитудой 3,5, а уже в 20.06 - третье магнитудой 4,5.
«
"До сих пор в соответствующие подразделения, в частности в службу 112, не поступало никаких сообщений о негативной ситуации. Группы приступили к работам по сканированию местности", - говорится в заявлении губернаторства в соцсети Х.
Турецкий сейсмолог предупредил о сильном землетрясении