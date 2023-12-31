https://ria.ru/20231231/zemletryasenie-1919261367.html

На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 31.12.2023

На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке спустя три минуты после начала нового 2024 года, сообщает Камчатский филиал единой Геофизической службы РАН в РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T15:43

2023-12-31T15:43

2023-12-31T15:43

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке спустя три минуты после начала нового 2024 года, сообщает Камчатский филиал единой Геофизической службы РАН в Telegram-канале. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 00.03 про Камчатскому времени. В Петропавловске-Камчатском, по инструментарным данным, сила землетрясения составила 3-4 балла. Эпицентр находился в 67 километрах от краевого центра, в Авачинском заливе", - говорится в сообщении. Глубина залегания очага составила около 60 километров под морским дном. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20231231/gosty-1919245774.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский