https://ria.ru/20231231/zelenskiy-1919283461.html

"Потеряли город". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на передовой

"Потеряли город". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на передовой - РИА Новости, 31.12.2023

"Потеряли город". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на передовой

Президент Владимир Зеленский должен ответить за потерю контроля над Марьинкой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T18:57

2023-12-31T18:57

2023-12-31T20:27

специальная военная операция на украине

в мире

марьинка (днр)

киев

артемовск

владимир зеленский

олег соскин

сергей шойгу

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский должен ответить за потерю контроля над Марьинкой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Как населенный пункт, как точка стратегической обороны Марьинка потеряна. Зеленский, потерял город? Потерял! Залужный, ты, Сырский, потеряли город, министр обороны Умеров — вы потеряли город. Вы должны за это отвечать? Конечно", — возмутился он.По словам эксперта, глава киевского режима обещал, что украинские войска вернут Артемовск и другие города, однако в результате потеряли еще больше территорий. При этом он отметил, что Зеленский не сумел достичь никаких позитивных для ВСУ результатов по итогам года."Зеленский и слуги народа провалили все, что только могли. Зеленский показал полную свою неспособность, некомпетентность. Более того, в стране совершен антиконституционный захват власти", — резюмировал Соскин.Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил 25 декабря, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. Шойгу добавил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону ВСУ и дает вооруженным силам России дополнительные возможности.

https://ria.ru/20231231/nato-1919267165.html

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919254199.html

марьинка (днр)

киев

артемовск

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в мире, марьинка (днр), киев, артемовск, владимир зеленский, олег соскин, сергей шойгу, вооруженные силы украины