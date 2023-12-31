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"Потеряли город". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на передовой - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 31.12.2023 (обновлено: 20:27 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/zelenskiy-1919283461.html
"Потеряли город". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на передовой
"Потеряли город". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на передовой - РИА Новости, 31.12.2023
"Потеряли город". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на передовой
Президент Владимир Зеленский должен ответить за потерю контроля над Марьинкой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T18:57
2023-12-31T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
марьинка (днр)
киев
артемовск
владимир зеленский
олег соскин
сергей шойгу
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский должен ответить за потерю контроля над Марьинкой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Как населенный пункт, как точка стратегической обороны Марьинка потеряна. Зеленский, потерял город? Потерял! Залужный, ты, Сырский, потеряли город, министр обороны Умеров — вы потеряли город. Вы должны за это отвечать? Конечно", — возмутился он.По словам эксперта, глава киевского режима обещал, что украинские войска вернут Артемовск и другие города, однако в результате потеряли еще больше территорий. При этом он отметил, что Зеленский не сумел достичь никаких позитивных для ВСУ результатов по итогам года."Зеленский и слуги народа провалили все, что только могли. Зеленский показал полную свою неспособность, некомпетентность. Более того, в стране совершен антиконституционный захват власти", — резюмировал Соскин.Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил 25 декабря, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. Шойгу добавил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону ВСУ и дает вооруженным силам России дополнительные возможности.
https://ria.ru/20231231/nato-1919267165.html
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марьинка (днр)
киев
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в мире, марьинка (днр), киев, артемовск, владимир зеленский, олег соскин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Марьинка (ДНР), Киев, Артемовск, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Потеряли город". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на передовой

Соскин: Зеленский должен отвечать за потерю Марьинки

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский должен ответить за потерю контроля над Марьинкой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Как населенный пункт, как точка стратегической обороны Марьинка потеряна. Зеленский, потерял город? Потерял! Залужный, ты, Сырский, потеряли город, министр обороны Умеров — вы потеряли город. Вы должны за это отвечать? Конечно", — возмутился он.
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По словам эксперта, глава киевского режима обещал, что украинские войска вернут Артемовск и другие города, однако в результате потеряли еще больше территорий. При этом он отметил, что Зеленский не сумел достичь никаких позитивных для ВСУ результатов по итогам года.
"Зеленский и слуги народа провалили все, что только могли. Зеленский показал полную свою неспособность, некомпетентность. Более того, в стране совершен антиконституционный захват власти", — резюмировал Соскин.
Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил 25 декабря, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. Шойгу добавил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону ВСУ и дает вооруженным силам России дополнительные возможности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМарьинка (ДНР)КиевАртемовскВладимир ЗеленскийОлег СоскинСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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