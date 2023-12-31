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Зеленский заявил, что получил военный план на 2024 год - РИА Новости, 31.12.2023
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02:47 31.12.2023 (обновлено: 07:42 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/zelenskiy-1919202562.html
Зеленский заявил, что получил военный план на 2024 год
Зеленский заявил, что получил военный план на 2024 год - РИА Новости, 31.12.2023
Зеленский заявил, что получил военный план на 2024 год
Владимир Зеленский утверждает, что ему все-таки представили план боевых действий на 2024 год, вероятное отсутствие которого ранее вызывало критику на Украине. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T02:47
2023-12-31T07:42
владимир зеленский
валерий залужный
владимир путин
вооруженные силы украины
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что ему все-таки представили план боевых действий на 2024 год, вероятное отсутствие которого ранее вызывало критику на Украине.В конце ноября глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что ни у кого на Украине нет плана военных действий на следующий год. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что такой план у ведомства все-таки есть. При этом еще ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий, и за провал контрнаступления. Происходило это все на фоне сообщений ряда украинских и западных СМИ о вероятном конфликте Зеленского и Залужного.Во время вечернего обращения Зеленский заявил, что выслушал доклады об "общих военно-политических ожиданиях" от главкома, генштаба, а также разведки ВСУ, в чем эти ожидания заключались — он не пояснил."Был представлен план действий на 2024 год", - добавил Зеленский, не раскрыв никаких подробностей.Он также заявил, что Украина готовится "в следующем году сделать больше оружия", а также о наличии "четкого графика нашей международной работы в январе".Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal между тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой. Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или &lt;…&gt; [будем] решать силовым путем".
https://ria.ru/20231227/pomosch-1918580185.html
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917681977.html
https://ria.ru/20231208/zelenskiy-1914662607.html
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владимир зеленский, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, россия, киев
Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Украина, Россия, Киев
Зеленский заявил, что получил военный план на 2024 год

Зеленский заявил, что ему предоставили план боевых действий на 2024 год

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что ему все-таки представили план боевых действий на 2024 год, вероятное отсутствие которого ранее вызывало критику на Украине.
В конце ноября глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что ни у кого на Украине нет плана военных действий на следующий год. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что такой план у ведомства все-таки есть. При этом еще ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий, и за провал контрнаступления. Происходило это все на фоне сообщений ряда украинских и западных СМИ о вероятном конфликте Зеленского и Залужного.
Испания. Мадрид - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В Испании рассказали, сколько выделят помощи Украине с 2024 по 2027 годы
27 декабря, 21:58
Во время вечернего обращения Зеленский заявил, что выслушал доклады об "общих военно-политических ожиданиях" от главкома, генштаба, а также разведки ВСУ, в чем эти ожидания заключались — он не пояснил.
"Был представлен план действий на 2024 год", - добавил Зеленский, не раскрыв никаких подробностей.
Он также заявил, что Украина готовится "в следующем году сделать больше оружия", а также о наличии "четкого графика нашей международной работы в январе".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
СМИ: планы Зеленского на 2024 год оказались под угрозой
23 декабря, 18:16
Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal между тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой.
Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или <…> [будем] решать силовым путем".
Президент Украины Владимир Зеленский
Во Франции признали неприятную правду о планах Зеленского
8 декабря, 17:03
 
Владимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраинаРоссияКиев
 
 
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