https://ria.ru/20231231/zaporozhe-1919199008.html

В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.12.2023

В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы звучат в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T01:44

2023-12-31T01:44

2023-12-31T02:23

специальная военная операция на украине

запорожье

киев

запорожская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы звучат в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее издание "Страна" сообщала о взрывах в Киеве и Киевской области. "В Запорожье слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву частях Запорожской области. Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным, погиб 21 человек, еще 110 пострадали.

https://ria.ru/20231231/kiev-1919196314.html

https://ria.ru/20231231/obstrel-1919195520.html

запорожье

киев

запорожская область

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запорожье, киев, запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире