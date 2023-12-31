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В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:44 31.12.2023 (обновлено: 02:23 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/zaporozhe-1919199008.html
В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.12.2023
В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы звучат в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T01:44
2023-12-31T02:23
специальная военная операция на украине
запорожье
киев
запорожская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы звучат в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее издание "Страна" сообщала о взрывах в Киеве и Киевской области. "В Запорожье слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву частях Запорожской области. Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным, погиб 21 человек, еще 110 пострадали.
https://ria.ru/20231231/kiev-1919196314.html
https://ria.ru/20231231/obstrel-1919195520.html
запорожье
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запорожье, киев, запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Киев, Запорожская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы звучат в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее издание "Страна" сообщала о взрывах в Киеве и Киевской области.
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
00:55
"В Запорожье слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву частях Запорожской области.
Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным, погиб 21 человек, еще 110 пострадали.
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеКиевЗапорожская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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