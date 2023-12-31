https://ria.ru/20231231/yemen-1919209705.html

ВМС Британии получили данные о новых взрывах у Йемена

ВМС Британии получили данные о новых взрывах у Йемена - РИА Новости, 31.12.2023

ВМС Британии получили данные о новых взрывах у Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявило, что получило данные о новых взрывах неподалеку от йеменского портового... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T05:36

2023-12-31T05:36

2023-12-31T05:36

ходейда (город)

красное море

сша

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153093/58/1530935829_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_709d41fd6d0e0ce5f19d3bc7cee1b6f7.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявило, что получило данные о новых взрывах неподалеку от йеменского портового города Ходейда. Ранее управление сообщило, что получило данные об инциденте, произошедшем рядом с портовым городом Ходейда. Ведомство сообщило о громком хлопке со вспышкой, произошедшем во время инцидента на судне возле йеменского портового города. "Сообщается о новых взрывах недалеко от порта Ходейды", - говорится в сообщении управления. Как отметило управление морских торговых операций Великобритании, судно, на котором ранее был зафиксирован громкий хлопок со вспышкой, не пострадало. Отмечается, оно было направлено в порт назначения. "Команда судна не пострадала", - добавило управление. Во вторник, 26 декабря, UKMTO при британских ВМС сообщило об инциденте со взрывом в 60 морских милях от йеменского порта Ходейда. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.

https://ria.ru/20231229/esminets-1918877982.html

https://ria.ru/20231231/korabl-1919206336.html

ходейда (город)

красное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ходейда (город), красное море, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире