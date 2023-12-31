https://ria.ru/20231231/yemen-1919209705.html
ВМС Британии получили данные о новых взрывах у Йемена
ВМС Британии получили данные о новых взрывах у Йемена - РИА Новости, 31.12.2023
ВМС Британии получили данные о новых взрывах у Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявило, что получило данные о новых взрывах неподалеку от йеменского портового... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T05:36
2023-12-31T05:36
2023-12-31T05:36
ходейда (город)
красное море
сша
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153093/58/1530935829_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_709d41fd6d0e0ce5f19d3bc7cee1b6f7.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявило, что получило данные о новых взрывах неподалеку от йеменского портового города Ходейда. Ранее управление сообщило, что получило данные об инциденте, произошедшем рядом с портовым городом Ходейда. Ведомство сообщило о громком хлопке со вспышкой, произошедшем во время инцидента на судне возле йеменского портового города. "Сообщается о новых взрывах недалеко от порта Ходейды", - говорится в сообщении управления. Как отметило управление морских торговых операций Великобритании, судно, на котором ранее был зафиксирован громкий хлопок со вспышкой, не пострадало. Отмечается, оно было направлено в порт назначения. "Команда судна не пострадала", - добавило управление. Во вторник, 26 декабря, UKMTO при британских ВМС сообщило об инциденте со взрывом в 60 морских милях от йеменского порта Ходейда. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
https://ria.ru/20231229/esminets-1918877982.html
https://ria.ru/20231231/korabl-1919206336.html
ходейда (город)
красное море
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153093/58/1530935829_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_8efa3f7eafb0b362992a2467b2d0c873.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ходейда (город), красное море, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Ходейда (город), Красное море, США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ВМС Британии получили данные о новых взрывах у Йемена
UKMTO при ВМС Британии заявило о получении данных о новых взрывах у Йемена
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявило, что получило данные о новых взрывах неподалеку от йеменского портового города Ходейда.
Ранее управление сообщило, что получило данные об инциденте, произошедшем рядом с портовым городом Ходейда. Ведомство сообщило о громком хлопке со вспышкой, произошедшем во время инцидента на судне возле йеменского портового города.
Американский эсминец сбил у берегов Йемена дрон и противокорабельную ракету
"Сообщается о новых взрывах недалеко от порта Ходейды", - говорится в сообщении управления.
Как отметило управление морских торговых операций Великобритании
, судно, на котором ранее был зафиксирован громкий хлопок со вспышкой, не пострадало. Отмечается, оно было направлено в порт назначения.
"Команда судна не пострадала", - добавило управление.
Во вторник, 26 декабря, UKMTO при британских ВМС сообщило об инциденте со взрывом в 60 морских милях от йеменского порта Ходейда.
Ранее правящее на севере Йемена
движение "Ансар Алла
" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря
, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю
или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США
объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
Корабль ВМС США сбил в Красном море две ракеты после атаки на контейнеровоз