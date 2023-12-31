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ВМС Британии заявили о хлопке со вспышкой на судне у берегов Йемена
ВМС Британии заявили о хлопке со вспышкой на судне у берегов Йемена - РИА Новости, 31.12.2023
ВМС Британии заявили о хлопке со вспышкой на судне у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Великобритании сообщило, что получило данные о громком хлопке со вспышкой, произошедшем в... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T01:16
2023-12-31T01:16
2023-12-31T05:18
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Великобритании сообщило, что получило данные о громком хлопке со вспышкой, произошедшем в ходе инцидента на судне возле йеменского портового города Ходейда.Во вторник, 26 декабря, UKMTO при британских ВМС сообщило об инциденте со взрывом в 60 морских милях от йеменского порта Ходейда."Получены данные о громком хлопке со вспышкой на левом борту судна... Судно направляется в следующий порт назначения", - говорится в сообщении. Позднее UKMTO уточнило, что упомянутое судно не пострадало и было направлено в порт назначения.Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц коалиции.
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ходейда (город), великобритания, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Ходейда (город), Великобритания, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ВМС Британии заявили о хлопке со вспышкой на судне у берегов Йемена
UKMTO при ВМС Британии сообщило о хлопке со вспышкой на судне у берегов Йемена