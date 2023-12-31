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В Харьковской области прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/vzryvy-1919272947.html
В Харьковской области прогремели взрывы, пишут СМИ
В Харьковской области прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2023
В Харьковской области прогремели взрывы, пишут СМИ
Взрыв прогремел в Чугуевском районе Харьковской области Украины, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T17:22
2023-12-31T17:22
специальная военная операция на украине
харьковская область
чугуевский район
украина
в мире
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в Чугуевском районе Харьковской области Украины, сообщает телеканал "Общественное". "В Чугуевском районе Харьковской области прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины на данный момент звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
харьковская область
чугуевский район
украина
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харьковская область, чугуевский район, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Чугуевский район, Украина, В мире
В Харьковской области прогремели взрывы, пишут СМИ

"Общественное": в Харьковской области прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУлица в районе Салтовка в Харькове
Улица в районе Салтовка в Харькове - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Улица в районе Салтовка в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в Чугуевском районе Харьковской области Украины, сообщает телеканал "Общественное".
"В Чугуевском районе Харьковской области прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины на данный момент звучит воздушная тревога.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЧугуевский районУкраинаВ мире
 
 
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