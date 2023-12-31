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В Харьковской области прогремели взрывы, пишут СМИ
В Харьковской области прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2023
В Харьковской области прогремели взрывы, пишут СМИ
Взрыв прогремел в Чугуевском районе Харьковской области Украины, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T17:22
2023-12-31T17:22
2023-12-31T17:22
специальная военная операция на украине
харьковская область
чугуевский район
украина
в мире
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в Чугуевском районе Харьковской области Украины, сообщает телеканал "Общественное". "В Чугуевском районе Харьковской области прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины на данный момент звучит воздушная тревога.
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харьковская область, чугуевский район, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Чугуевский район, Украина, В мире
В Харьковской области прогремели взрывы, пишут СМИ
"Общественное": в Харьковской области прогремели взрывы