https://ria.ru/20231231/vzryvy-1919272947.html

В Харьковской области прогремели взрывы, пишут СМИ

В Харьковской области прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2023

В Харьковской области прогремели взрывы, пишут СМИ

Взрыв прогремел в Чугуевском районе Харьковской области Украины, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T17:22

2023-12-31T17:22

2023-12-31T17:22

специальная военная операция на украине

харьковская область

чугуевский район

украина

в мире

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в Чугуевском районе Харьковской области Украины, сообщает телеканал "Общественное". "В Чугуевском районе Харьковской области прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины на данный момент звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

харьковская область

чугуевский район

украина

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харьковская область, чугуевский район, украина, в мире