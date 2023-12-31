Рейтинг@Mail.ru
На Украине внутренних переселенцев хотят лишить льготных выплат - РИА Новости, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 31.12.2023 (обновлено: 22:45 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/vyplaty-1919281075.html
На Украине внутренних переселенцев хотят лишить льготных выплат
На Украине внутренних переселенцев хотят лишить льготных выплат - РИА Новости, 31.12.2023
На Украине внутренних переселенцев хотят лишить льготных выплат
Порядка двух миллионов граждан Украины, которые являются внутренними переселенцами, в случае невнесения изменений в действующее постановление с 1 февраля 2024... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T18:37
2023-12-31T22:45
в мире
украина
киев
сша
ирина верещук
денис шмыгаль
даниил гетманцев
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152341/44/1523414417_101:0:883:440_1920x0_80_0_0_50dfe918dafc4b2a269dfd678674da6b.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Порядка двух миллионов граждан Украины, которые являются внутренними переселенцами, в случае невнесения изменений в действующее постановление с 1 февраля 2024 года могут лишиться социальных выплат, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук в видео, опубликованном в ее Telegram-канале. Офис омбудсмена Украины ранее сообщал, что внутренне перемещенные лица массово жалуются на прекращение причитающихся им выплат на проживание. &quot;На сегодняшний день действует постановление Министерства социальной политики, согласно которому с 1 февраля 2024 года выплаты прекратят получать два миллиона внутренне перемещенных лиц&quot;, — сказала Верещук.По словам Верещук, на сегодняшний день такие выплаты получают 2,5 миллиона человек, 40 процентов из которых живут исключительно на помощь от государства. Вице-премьер отметила, что премьер Украины Денис Шмыгаль поручил разработать проект изменений для внесения в действующий документ. Верещук в середине декабря заявила, что из-за дефицита бюджета правительство может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств, гражданам страны придется выживать. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В Минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23 процента ВВП.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
https://ria.ru/20231229/gossluzhaschie-1919022712.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152341/44/1523414417_207:0:850:482_1920x0_80_0_0_d0655d0e5aef8ee71fb4f40e090d220b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, ирина верещук, денис шмыгаль, даниил гетманцев, верховная рада украины, евросоюз, мвф
В мире, Украина, Киев, США, Ирина Верещук, Денис Шмыгаль, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины, Евросоюз, МВФ
На Украине внутренних переселенцев хотят лишить льготных выплат

Вице-премьер Украины: два миллиона переселенцев могут лишиться льготных выплат

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкФлаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Порядка двух миллионов граждан Украины, которые являются внутренними переселенцами, в случае невнесения изменений в действующее постановление с 1 февраля 2024 года могут лишиться социальных выплат, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.
Офис омбудсмена Украины ранее сообщал, что внутренне перемещенные лица массово жалуются на прекращение причитающихся им выплат на проживание.
«

"На сегодняшний день действует постановление Министерства социальной политики, согласно которому с 1 февраля 2024 года выплаты прекратят получать два миллиона внутренне перемещенных лиц", — сказала Верещук.

По словам Верещук, на сегодняшний день такие выплаты получают 2,5 миллиона человек, 40 процентов из которых живут исключительно на помощь от государства. Вице-премьер отметила, что премьер Украины Денис Шмыгаль поручил разработать проект изменений для внесения в действующий документ.
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
"Украина — труп": киевские пропагандисты побежали из страны
25 декабря 2023, 08:00
Верещук в середине декабря заявила, что из-за дефицита бюджета правительство может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств, гражданам страны придется выживать.
Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.
Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В Минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23 процента ВВП.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
На Украине сократят 20 тысяч вакансий госслужащих
29 декабря 2023, 17:16
 
В миреУкраинаКиевСШАИрина ВерещукДенис ШмыгальДаниил ГетманцевВерховная Рада УкраиныЕвросоюзМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала