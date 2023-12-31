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На Украине внутренних переселенцев хотят лишить льготных выплат

На Украине внутренних переселенцев хотят лишить льготных выплат - РИА Новости, 31.12.2023

На Украине внутренних переселенцев хотят лишить льготных выплат

Порядка двух миллионов граждан Украины, которые являются внутренними переселенцами, в случае невнесения изменений в действующее постановление с 1 февраля 2024... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T18:37

2023-12-31T18:37

2023-12-31T22:45

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Порядка двух миллионов граждан Украины, которые являются внутренними переселенцами, в случае невнесения изменений в действующее постановление с 1 февраля 2024 года могут лишиться социальных выплат, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук в видео, опубликованном в ее Telegram-канале. Офис омбудсмена Украины ранее сообщал, что внутренне перемещенные лица массово жалуются на прекращение причитающихся им выплат на проживание. "На сегодняшний день действует постановление Министерства социальной политики, согласно которому с 1 февраля 2024 года выплаты прекратят получать два миллиона внутренне перемещенных лиц", — сказала Верещук.По словам Верещук, на сегодняшний день такие выплаты получают 2,5 миллиона человек, 40 процентов из которых живут исключительно на помощь от государства. Вице-премьер отметила, что премьер Украины Денис Шмыгаль поручил разработать проект изменений для внесения в действующий документ. Верещук в середине декабря заявила, что из-за дефицита бюджета правительство может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств, гражданам страны придется выживать. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В Минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23 процента ВВП.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, сша, ирина верещук, денис шмыгаль, даниил гетманцев, верховная рада украины, евросоюз, мвф