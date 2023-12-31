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Студент Белгородского госуниверситета погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/vsu-1919241943.html
Студент Белгородского госуниверситета погиб при обстреле ВСУ
Студент Белгородского госуниверситета погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости, 31.12.2023
Студент Белгородского госуниверситета погиб при обстреле ВСУ
Студент выпускного курса института инженерных и цифровых технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета погиб в... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T12:51
2023-12-31T12:51
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
россия
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Студент выпускного курса института инженерных и цифровых технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета погиб в результате обстрела ВСУ, за жизнь еще двоих студентов сейчас борются врачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "В момент обстрела студент гулял в центре города, его увезли в больницу, ампутировали руку и ступни, но это не помогло, сегодня студент скончался в больнице", - рассказала пресс-секретарь НИУ "БелГУ" Вероника Смирнова, добавив, что еще два студента находятся в реанимации с многочисленными ранениями, за их жизнь сейчас борются врачи. Учащиеся в момент обстрела также находились в центре города. "Мы продолжаем узнавать, кто из наших студентов может лежать в больнице", - отметили в пресс-службе. Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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РИА Новости
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5
4.7
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происшествия, белгород, россия, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Студент Белгородского госуниверситета погиб при обстреле ВСУ

Выпускник Белгородского университета погиб при обстреле ВСУ, еще двое ранены

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости
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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Студент выпускного курса института инженерных и цифровых технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета погиб в результате обстрела ВСУ, за жизнь еще двоих студентов сейчас борются врачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
«
"В момент обстрела студент гулял в центре города, его увезли в больницу, ампутировали руку и ступни, но это не помогло, сегодня студент скончался в больнице", - рассказала пресс-секретарь НИУ "БелГУ" Вероника Смирнова, добавив, что еще два студента находятся в реанимации с многочисленными ранениями, за их жизнь сейчас борются врачи. Учащиеся в момент обстрела также находились в центре города.
"Мы продолжаем узнавать, кто из наших студентов может лежать в больнице", - отметили в пресс-службе.
Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2023, 18:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородРоссияВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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