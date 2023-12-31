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Студент Белгородского госуниверситета погиб при обстреле ВСУ

Студент Белгородского госуниверситета погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости, 31.12.2023

Студент Белгородского госуниверситета погиб при обстреле ВСУ

Студент выпускного курса института инженерных и цифровых технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета погиб в... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T12:51

2023-12-31T12:51

2023-12-31T12:51

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

россия

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Студент выпускного курса института инженерных и цифровых технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета погиб в результате обстрела ВСУ, за жизнь еще двоих студентов сейчас борются врачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "В момент обстрела студент гулял в центре города, его увезли в больницу, ампутировали руку и ступни, но это не помогло, сегодня студент скончался в больнице", - рассказала пресс-секретарь НИУ "БелГУ" Вероника Смирнова, добавив, что еще два студента находятся в реанимации с многочисленными ранениями, за их жизнь сейчас борются врачи. Учащиеся в момент обстрела также находились в центре города. "Мы продолжаем узнавать, кто из наших студентов может лежать в больнице", - отметили в пресс-службе. Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

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происшествия, белгород, россия, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода