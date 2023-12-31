https://ria.ru/20231231/vladivostok-1919210669.html

Во Владивостоке отменили праздничные фейерверки из-за событий в Белгороде

Во Владивостоке отменили праздничные фейерверки из-за событий в Белгороде - РИА Новости, 31.12.2023

Во Владивостоке отменили праздничные фейерверки из-за событий в Белгороде

Мэр Владивостока Константин Шестаков отменил праздничные фейерверки, которые должны были состояться вечером, в связи с трагическими событиями в Белгороде. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T06:03

2023-12-31T06:03

2023-12-31T06:35

константин шестаков

белгород

владивосток

россия

вооруженные силы украины

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ВЛАДИВОСТОК, 31 дек - РИА Новости. Мэр Владивостока Константин Шестаков отменил праздничные фейерверки, которые должны были состояться вечером, в связи с трагическими событиями в Белгороде. Днем в субботу украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". "Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной", - написал Шестаков в своём Тelegram-канале. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим. Как уточнили РИА Новости в мэрии, "праздничная программа - не отменена".В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231231/magadan-1919203367.html

https://ria.ru/20231231/oon-1919201614.html

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константин шестаков, белгород, владивосток, россия, вооруженные силы украины