https://ria.ru/20231231/ukraina-1919287459.html
На Украине подтвердили усиление проверок мужчин выездных категорий
На Украине подтвердили усиление проверок мужчин выездных категорий - РИА Новости, 31.12.2023
На Украине подтвердили усиление проверок мужчин выездных категорий
Представители военкоматов на контрольно-пропускных пунктах Украины имеют право потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T19:44
2023-12-31T19:44
2023-12-31T19:44
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Представители военкоматов на контрольно-пропускных пунктах Украины имеют право потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах, сообщил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко. Украинское издание "Страна.ua" накануне сообщало, что на контрольно-пропускных пунктах Украины появились представители военкоматов, теперь за границу не выпускают мужчин выездных категорий - многодетных отцов, волонтеров и инвалидов. Очереди на границе увеличились, проезд замедлился. "Военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации. Учитывая, что мы неоднократно обнаруживали подделки документов, связанных с многодетством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования (ТЦК – военкомат – ред.). Это могут быть выписки из протокола ТЦК о принятом решении по отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах", - сказал Демченко в интервью телеканалу "Общественное". Он добавил, что к таким военнообязанным относятся и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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в мире, украина, андрей демченко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Демченко, Вооруженные силы Украины
На Украине подтвердили усиление проверок мужчин выездных категорий
Погранслужба Украины подтвердила усиление проверок мужчин выездных категорий
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости.
Представители военкоматов на контрольно-пропускных пунктах Украины имеют право потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах, сообщил представитель
Госпогранслужбы страны Андрей Демченко.
Украинское издание "Страна.ua" накануне сообщало, что на контрольно-пропускных пунктах Украины появились представители военкоматов, теперь за границу не выпускают мужчин выездных категорий - многодетных отцов, волонтеров и инвалидов. Очереди на границе увеличились, проезд замедлился.
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"Военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации. Учитывая, что мы неоднократно обнаруживали подделки документов, связанных с многодетством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования (ТЦК – военкомат – ред.). Это могут быть выписки из протокола ТЦК о принятом решении по отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах", - сказал Демченко в интервью телеканалу "Общественное".
Он добавил, что к таким военнообязанным относятся и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ
.
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