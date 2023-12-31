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На Украине задержали 27 человек, пытавшихся незаконно выехать за границу - РИА Новости, 31.12.2023
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17:30 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919273738.html
На Украине задержали 27 человек, пытавшихся незаконно выехать за границу
На Украине задержали 27 человек, пытавшихся незаконно выехать за границу - РИА Новости, 31.12.2023
На Украине задержали 27 человек, пытавшихся незаконно выехать за границу
Украинские пограничники в минувшие сутки задержали 27 граждан, пытавшихся незаконно выехать за границу, сообщает в воскресенье Госпогранслужба. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T17:30
2023-12-31T17:30
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Украинские пограничники в минувшие сутки задержали 27 граждан, пытавшихся незаконно выехать за границу, сообщает в воскресенье Госпогранслужба. Украинское издание "Страна.ua" накануне сообщало, что на контрольно-пропускных пунктах Украины появились представители военкоматов, теперь за границу не выпускают мужчин выездных категорий - многодетных отцов, волонтеров и инвалидов. Очереди на границе увеличились, проезд замедлился. "За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержаны 27 человек – один из них пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска, еще 26 были задержаны вне определенных пунктов пересечения", - приводит данные Госпогранслужбы правительственный портал. В Госпогранслужбе добавили, что еще четырех мужчин не выпустили с Украины, так как на контроле были выявлены "признаки подделки их документов", дающих право на выезд. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали 27 человек, пытавшихся незаконно выехать за границу

На границе Украины задержали 27 человек за попытку нелегально выехать из страны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские пограничники. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Украинские пограничники в минувшие сутки задержали 27 граждан, пытавшихся незаконно выехать за границу, сообщает в воскресенье Госпогранслужба.
Украинское издание "Страна.ua" накануне сообщало, что на контрольно-пропускных пунктах Украины появились представители военкоматов, теперь за границу не выпускают мужчин выездных категорий - многодетных отцов, волонтеров и инвалидов. Очереди на границе увеличились, проезд замедлился.
«
"За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержаны 27 человек – один из них пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска, еще 26 были задержаны вне определенных пунктов пересечения", - приводит данные Госпогранслужбы правительственный портал.
В Госпогранслужбе добавили, что еще четырех мужчин не выпустили с Украины, так как на контроле были выявлены "признаки подделки их документов", дающих право на выезд.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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