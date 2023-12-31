https://ria.ru/20231231/ukraina-1919273738.html

На Украине задержали 27 человек, пытавшихся незаконно выехать за границу

На Украине задержали 27 человек, пытавшихся незаконно выехать за границу - РИА Новости, 31.12.2023

На Украине задержали 27 человек, пытавшихся незаконно выехать за границу

Украинские пограничники в минувшие сутки задержали 27 граждан, пытавшихся незаконно выехать за границу, сообщает в воскресенье Госпогранслужба. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T17:30

2023-12-31T17:30

2023-12-31T17:30

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153954/98/1539549861_0:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_bb5d3782b69674a2a684c7a3de5799c1.jpg

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Украинские пограничники в минувшие сутки задержали 27 граждан, пытавшихся незаконно выехать за границу, сообщает в воскресенье Госпогранслужба. Украинское издание "Страна.ua" накануне сообщало, что на контрольно-пропускных пунктах Украины появились представители военкоматов, теперь за границу не выпускают мужчин выездных категорий - многодетных отцов, волонтеров и инвалидов. Очереди на границе увеличились, проезд замедлился. "За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержаны 27 человек – один из них пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска, еще 26 были задержаны вне определенных пунктов пересечения", - приводит данные Госпогранслужбы правительственный портал. В Госпогранслужбе добавили, что еще четырех мужчин не выпустили с Украины, так как на контроле были выявлены "признаки подделки их документов", дающих право на выезд. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910522330.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины