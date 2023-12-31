https://ria.ru/20231231/ukraina-1919254199.html

"Несколько километров". В США заговорили о панике в Киеве

"Несколько километров". В США заговорили о панике в Киеве - РИА Новости, 31.12.2023

"Несколько километров". В США заговорили о панике в Киеве

Украинцы забили тревогу из-за продолжающегося наступления российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:57

2023-12-31T14:57

2023-12-31T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

сергей шойгу

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинцы забили тревогу из-за продолжающегося наступления российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Происходящие вызывает панику среди украинцев, потому что это похоже на то, как Россия проводила операцию "Багратион" во время Второй мировой войны летом 1944 года. <…> Тогда это выбило немцев из колеи", — отметил он.Как подчеркнул эксперт, контрнаступление ВСУ закончилось провалом, а российские войска начали продвигаться вперед, и им стабильно удается добиваться прогресса."Иногда они проходят несколько километров, в другие дни, может быть, полтора километра, но они движутся вперед", — резюмировал Джонсон.Украинские военные с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ уже потеряли почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком украинскими войсками Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919226162.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, сергей шойгу, валерий залужный