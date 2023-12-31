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"Несколько километров". В США заговорили о панике в Киеве - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 31.12.2023 (обновлено: 17:54 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919254199.html
"Несколько километров". В США заговорили о панике в Киеве
"Несколько километров". В США заговорили о панике в Киеве - РИА Новости, 31.12.2023
"Несколько километров". В США заговорили о панике в Киеве
Украинцы забили тревогу из-за продолжающегося наступления российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T14:57
2023-12-31T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
сергей шойгу
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинцы забили тревогу из-за продолжающегося наступления российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Происходящие вызывает панику среди украинцев, потому что это похоже на то, как Россия проводила операцию "Багратион" во время Второй мировой войны летом 1944 года. &lt;…&gt; Тогда это выбило немцев из колеи", — отметил он.Как подчеркнул эксперт, контрнаступление ВСУ закончилось провалом, а российские войска начали продвигаться вперед, и им стабильно удается добиваться прогресса."Иногда они проходят несколько километров, в другие дни, может быть, полтора километра, но они движутся вперед", — резюмировал Джонсон.Украинские военные с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ уже потеряли почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком украинскими войсками Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919226162.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, сергей шойгу, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Сергей Шойгу, Валерий Залужный
"Несколько километров". В США заговорили о панике в Киеве

Джонсон: украинцы паникуют из-за продолжающегося наступления российских войск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинцы забили тревогу из-за продолжающегося наступления российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Происходящие вызывает панику среди украинцев, потому что это похоже на то, как Россия проводила операцию "Багратион" во время Второй мировой войны летом 1944 года. <…> Тогда это выбило немцев из колеи", — отметил он.
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Как подчеркнул эксперт, контрнаступление ВСУ закончилось провалом, а российские войска начали продвигаться вперед, и им стабильно удается добиваться прогресса.
"Иногда они проходят несколько километров, в другие дни, может быть, полтора километра, но они движутся вперед", — резюмировал Джонсон.
Украинские военные с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ уже потеряли почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.
Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком украинскими войсками Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.
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