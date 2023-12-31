https://ria.ru/20231231/ukraina-1919251276.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T14:30
2023-12-31T14:30
2023-12-31T14:37
украина
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно - около 14.26 мск.Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя час ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире
Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно - около 14.26 мск.
"Украина — труп": киевские пропагандисты побежали из страны
Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя час ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
России пора отдавать свой самый большой долг