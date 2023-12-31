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В Киевской области уклонистам будут вручать повестки на блокпостах - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:18 31.12.2023 (обновлено: 20:22 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/uklonisty-1919277943.html
В Киевской области уклонистам будут вручать повестки на блокпостах
В Киевской области уклонистам будут вручать повестки на блокпостах - РИА Новости, 31.12.2023
В Киевской области уклонистам будут вручать повестки на блокпостах
В Киевской области уклонистам будут вручать повестки на недавно установленных блокпостах, передает телеканал "Прямой" со ссылкой на коменданта региона... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T18:18
2023-12-31T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
андрей демченко
валерий залужный
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Киевской области уклонистам будут вручать повестки на недавно установленных блокпостах, передает телеканал "Прямой" со ссылкой на коменданта региона подполковника Руслана Олейника."Если сотрудники полиции по базе проверяют человека и видят, что лицо находится в розыске как уклоняющееся от призыва или не восстановило учетные данные в ТЦК и СП (Территориальный центр комплектации и социальной поддержки — аналог военкомата. — Прим. ред.), то, конечно, в таком случае сотрудники территориального центра комплектации будут выписывать таким гражданам повестки", — пояснил он.В свою очередь, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что сотрудники военкоматов на КПП имеют право потребовать у военнообязанных выписку из протокола об отсрочке."Мы неоднократно обнаруживали подделки документов, связанные с многодетством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования", — сказал он в интервью телеканалу "Общественное".Как отмечал экс-советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак, специальные блокпосты для вручения повесток оборудуют во всех городах и районах Украины до конца декабря.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации в стране. По его словам, к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой призвать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам главы киевского режима, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). При этом главком украинским войсками Валерий Залужный позднее заявил, что военное командование никакого запроса не делало, но он признал, что у армии есть определенные потребности в людях для покрытия некомплекта и формирования новых частей.
https://ria.ru/20231229/chinovnik-1919042829.html
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918221499.html
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в мире, киевская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, андрей демченко, валерий залужный, украина, ивано-франковск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Андрей Демченко, Валерий Залужный, Украина, Ивано-Франковск
В Киевской области уклонистам будут вручать повестки на блокпостах

Комендант Киевской области: повестки уклонистам будут вручать на блокпостах

© Минобороны РФБлокпост в Киевской области
Блокпост в Киевской области
© Минобороны РФ
Блокпост в Киевской области
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Киевской области уклонистам будут вручать повестки на недавно установленных блокпостах, передает телеканал "Прямой" со ссылкой на коменданта региона подполковника Руслана Олейника.
"Если сотрудники полиции по базе проверяют человека и видят, что лицо находится в розыске как уклоняющееся от призыва или не восстановило учетные данные в ТЦК и СП (Территориальный центр комплектации и социальной поддержки — аналог военкомата. — Прим. ред.), то, конечно, в таком случае сотрудники территориального центра комплектации будут выписывать таким гражданам повестки", — пояснил он.
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В свою очередь, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что сотрудники военкоматов на КПП имеют право потребовать у военнообязанных выписку из протокола об отсрочке.
"Мы неоднократно обнаруживали подделки документов, связанные с многодетством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования", — сказал он в интервью телеканалу "Общественное".
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Как отмечал экс-советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак, специальные блокпосты для вручения повесток оборудуют во всех городах и районах Украины до конца декабря.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации в стране. По его словам, к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой призвать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам главы киевского режима, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов).
При этом главком украинским войсками Валерий Залужный позднее заявил, что военное командование никакого запроса не делало, но он признал, что у армии есть определенные потребности в людях для покрытия некомплекта и формирования новых частей.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныАндрей ДемченкоВалерий ЗалужныйУкраинаИвано-Франковск
 
 
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