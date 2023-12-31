https://ria.ru/20231231/uklonisty-1919277943.html

В Киевской области уклонистам будут вручать повестки на блокпостах

В Киевской области уклонистам будут вручать повестки на блокпостах - РИА Новости, 31.12.2023

В Киевской области уклонистам будут вручать повестки на блокпостах

В Киевской области уклонистам будут вручать повестки на недавно установленных блокпостах, передает телеканал "Прямой" со ссылкой на коменданта региона... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T18:18

2023-12-31T18:18

2023-12-31T20:22

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андрей демченко

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Киевской области уклонистам будут вручать повестки на недавно установленных блокпостах, передает телеканал "Прямой" со ссылкой на коменданта региона подполковника Руслана Олейника."Если сотрудники полиции по базе проверяют человека и видят, что лицо находится в розыске как уклоняющееся от призыва или не восстановило учетные данные в ТЦК и СП (Территориальный центр комплектации и социальной поддержки — аналог военкомата. — Прим. ред.), то, конечно, в таком случае сотрудники территориального центра комплектации будут выписывать таким гражданам повестки", — пояснил он.В свою очередь, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что сотрудники военкоматов на КПП имеют право потребовать у военнообязанных выписку из протокола об отсрочке."Мы неоднократно обнаруживали подделки документов, связанные с многодетством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования", — сказал он в интервью телеканалу "Общественное".Как отмечал экс-советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак, специальные блокпосты для вручения повесток оборудуют во всех городах и районах Украины до конца декабря.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации в стране. По его словам, к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой призвать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам главы киевского режима, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). При этом главком украинским войсками Валерий Залужный позднее заявил, что военное командование никакого запроса не делало, но он признал, что у армии есть определенные потребности в людях для покрытия некомплекта и формирования новых частей.

https://ria.ru/20231229/chinovnik-1919042829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киевская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, андрей демченко, валерий залужный, украина, ивано-франковск