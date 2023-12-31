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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 14 минут. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T19:26
2023-12-31T19:26
2023-12-31T19:26
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 14 минут.Воздушная тревога была объявлена в воскресенье в 19.07"Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в Telegram-канале.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу