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В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T12:46
2023-12-31T12:46
2023-12-31T13:09
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание! Воздушная тревога", - написал губернатор.Позднее губернатор сообщил, что в районе внутреннего рейда, Южной и Камышовой бухт используются табельные средства аэрозольной маскировки, поэтому виден дым. Он отметил, что это безопасно и попросил доверять информации только из официальных источников.
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога