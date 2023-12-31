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В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2023

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T12:46

2023-12-31T12:46

2023-12-31T13:09

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание! Воздушная тревога", - написал губернатор.Позднее губернатор сообщил, что в районе внутреннего рейда, Южной и Камышовой бухт используются табельные средства аэрозольной маскировки, поэтому виден дым. Он отметил, что это безопасно и попросил доверять информации только из официальных источников.

севастополь

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безопасность, севастополь, михаил развожаев