https://ria.ru/20231231/tovarooborot-1919207142.html

Россия по итогам 2023 года ожидает рост товарооборота с Египтом на четверть

Россия по итогам 2023 года ожидает рост товарооборота с Египтом на четверть - РИА Новости, 31.12.2023

Россия по итогам 2023 года ожидает рост товарооборота с Египтом на четверть

Москва ожидает, что по итогам 2023 года товарооборот России и Египта увеличится на четверть и превысит 7 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости торговый... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T04:54

2023-12-31T04:54

2023-12-31T04:54

египет

россия

москва

экономика

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Москва ожидает, что по итогам 2023 года товарооборот России и Египта увеличится на четверть и превысит 7 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян. "В 2023 году наблюдается сохранение положительной динамики взаимной торговли, особенно российского экспорта в Египет. По итогам этого года мы ожидаем, что товарооборот увеличится на четверть и превысит отметку в 7 миллиардов долларов США", - сказал Теванян. Он отметил, что российская сторона надеется, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем. Как сообщил собеседник агентства, компании Египта заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. "В последние несколько лет доллары и евро в Египте стали дефицитными, из-за чего периодически возникают проблемы с оплатой за уже поставленные товары. В связи с этим египетские партнеры выражают большой интерес к переходу на расчеты в национальных валютах", - добавил торгпред.

https://ria.ru/20231227/tovarooborot-1918567083.html

египет

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египет, россия, москва, экономика