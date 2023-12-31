https://ria.ru/20231231/tovarooborot-1919207142.html
Россия по итогам 2023 года ожидает рост товарооборота с Египтом на четверть
Россия по итогам 2023 года ожидает рост товарооборота с Египтом на четверть - РИА Новости, 31.12.2023
Россия по итогам 2023 года ожидает рост товарооборота с Египтом на четверть
Москва ожидает, что по итогам 2023 года товарооборот России и Египта увеличится на четверть и превысит 7 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости торговый... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T04:54
2023-12-31T04:54
2023-12-31T04:54
египет
россия
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экономика
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Москва ожидает, что по итогам 2023 года товарооборот России и Египта увеличится на четверть и превысит 7 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян. "В 2023 году наблюдается сохранение положительной динамики взаимной торговли, особенно российского экспорта в Египет. По итогам этого года мы ожидаем, что товарооборот увеличится на четверть и превысит отметку в 7 миллиардов долларов США", - сказал Теванян. Он отметил, что российская сторона надеется, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем. Как сообщил собеседник агентства, компании Египта заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. "В последние несколько лет доллары и евро в Египте стали дефицитными, из-за чего периодически возникают проблемы с оплатой за уже поставленные товары. В связи с этим египетские партнеры выражают большой интерес к переходу на расчеты в национальных валютах", - добавил торгпред.
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египет, россия, москва, экономика
Египет, Россия, Москва, Экономика
Россия по итогам 2023 года ожидает рост товарооборота с Египтом на четверть
Торгпред Теванян: Россия ожидает рост товарооборота с Египтом за 2023 год на 25%
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Москва ожидает, что по итогам 2023 года товарооборот России и Египта увеличится на четверть и превысит 7 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян.
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"В 2023 году наблюдается сохранение положительной динамики взаимной торговли, особенно российского экспорта в Египет. По итогам этого года мы ожидаем, что товарооборот увеличится на четверть и превысит отметку в 7 миллиардов долларов США", - сказал Теванян. Он отметил, что российская сторона надеется, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.
Как сообщил собеседник агентства, компании Египта заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах.
"В последние несколько лет доллары и евро в Египте стали дефицитными, из-за чего периодически возникают проблемы с оплатой за уже поставленные товары. В связи с этим египетские партнеры выражают большой интерес к переходу на расчеты в национальных валютах", - добавил торгпред.
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