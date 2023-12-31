Рейтинг@Mail.ru
Россия по итогам 2023 года ожидает рост товарооборота с Египтом на четверть - РИА Новости, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/tovarooborot-1919207142.html
Россия по итогам 2023 года ожидает рост товарооборота с Египтом на четверть
Россия по итогам 2023 года ожидает рост товарооборота с Египтом на четверть - РИА Новости, 31.12.2023
Россия по итогам 2023 года ожидает рост товарооборота с Египтом на четверть
Москва ожидает, что по итогам 2023 года товарооборот России и Египта увеличится на четверть и превысит 7 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости торговый... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T04:54
2023-12-31T04:54
египет
россия
москва
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16893/40/168934028_0:360:3456:2304_1920x0_80_0_0_84071012a9d11be2112803f87263d018.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Москва ожидает, что по итогам 2023 года товарооборот России и Египта увеличится на четверть и превысит 7 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян. "В 2023 году наблюдается сохранение положительной динамики взаимной торговли, особенно российского экспорта в Египет. По итогам этого года мы ожидаем, что товарооборот увеличится на четверть и превысит отметку в 7 миллиардов долларов США", - сказал Теванян. Он отметил, что российская сторона надеется, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем. Как сообщил собеседник агентства, компании Египта заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. "В последние несколько лет доллары и евро в Египте стали дефицитными, из-за чего периодически возникают проблемы с оплатой за уже поставленные товары. В связи с этим египетские партнеры выражают большой интерес к переходу на расчеты в национальных валютах", - добавил торгпред.
https://ria.ru/20231227/tovarooborot-1918567083.html
египет
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16893/40/168934028_207:0:3279:2304_1920x0_80_0_0_47960cc618ab4b1aa853f1d4c5fc2f0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, россия, москва, экономика
Египет, Россия, Москва, Экономика
Россия по итогам 2023 года ожидает рост товарооборота с Египтом на четверть

Торгпред Теванян: Россия ожидает рост товарооборота с Египтом за 2023 год на 25%

© РИА Новости / Юлия ЛабунскаяМорской порт в городе Александрия
Морской порт в городе Александрия - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Юлия Лабунская
Морской порт в городе Александрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Москва ожидает, что по итогам 2023 года товарооборот России и Египта увеличится на четверть и превысит 7 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян.
«
"В 2023 году наблюдается сохранение положительной динамики взаимной торговли, особенно российского экспорта в Египет. По итогам этого года мы ожидаем, что товарооборот увеличится на четверть и превысит отметку в 7 миллиардов долларов США", - сказал Теванян. Он отметил, что российская сторона надеется, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.
Как сообщил собеседник агентства, компании Египта заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах.
"В последние несколько лет доллары и евро в Египте стали дефицитными, из-за чего периодически возникают проблемы с оплатой за уже поставленные товары. В связи с этим египетские партнеры выражают большой интерес к переходу на расчеты в национальных валютах", - добавил торгпред.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Товарооборот между Россией и Индией растет уверенными темпами, заявил Путин
27 декабря, 20:04
 
ЕгипетРоссияМоскваЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала