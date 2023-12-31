Симоньян рассказала об изменениях в сетке новогоднего телевещания
Симоньян: из новогодних программ вырезали фрагменты с Лолитой и Киркоровым
Подготовка к съемкам новогодней программы. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Из эфира новогодних программ на федеральных каналах вырезали фрагменты с участием Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, рассказала в Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Каналы записывали новогодние шоу, как всегда, еще месяц назад. Когда ничто, как говорится, не предвещало. В итоге Первому и "России 1" пришлось перекроить свои "Огоньки", по секундам вырезав оттуда Лолиту и Киркорова. На НТВ они останутся в максимально усеченном виде, поскольку ведут финалы двух шоу. Не выпускать финал в эфир или переснять его было бы болезненно для участников конкурса. В итоге порезали как могли. На ТНТ пересняли целый кусок кино", — написала она.
Участникам злосчастной "голой вечеринки" главред предложила искупить вину, отправив средства на помощь бойцам специальной военной операции, и опубликовала номер карты для перевода денег.
Вечером 20 декабря в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная актрисой и блогершей Анастасией Ивлеевой. В соответствии с дресс-кодом многие звезды российской эстрады явились туда в полуобнаженном виде, из-за чего мероприятие стали называть "голой вечеринкой". Это вызвало резко негативную реакцию в обществе. Ивлеева и другие участники вечеринки, в том числе Киркоров и Милявская, были вынуждены оправдываться.
За организацию скандальной вечеринки Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей.