https://ria.ru/20231231/televidenie-1919268123.html

Симоньян рассказала об изменениях в сетке новогоднего телевещания

Симоньян рассказала об изменениях в сетке новогоднего телевещания - РИА Новости, 31.12.2023

Симоньян рассказала об изменениях в сетке новогоднего телевещания

Из эфира новогодних программ на федеральных каналах вырезали фрагменты с участием Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, рассказала в Telegram-канале главный... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T16:31

2023-12-31T16:31

2023-12-31T17:04

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маргарита симоньян

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новый год

лолита милявская

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Из эфира новогодних программ на федеральных каналах вырезали фрагменты с участием Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, рассказала в Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Каналы записывали новогодние шоу, как всегда, еще месяц назад. Когда ничто, как говорится, не предвещало. В итоге Первому и "России 1" пришлось перекроить свои "Огоньки", по секундам вырезав оттуда Лолиту и Киркорова. На НТВ они останутся в максимально усеченном виде, поскольку ведут финалы двух шоу. Не выпускать финал в эфир или переснять его было бы болезненно для участников конкурса. В итоге порезали как могли. На ТНТ пересняли целый кусок кино", — написала она.Участникам злосчастной "голой вечеринки" главред предложила искупить вину, отправив средства на помощь бойцам специальной военной операции, и опубликовала номер карты для перевода денег. Вечером 20 декабря в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная актрисой и блогершей Анастасией Ивлеевой. В соответствии с дресс-кодом многие звезды российской эстрады явились туда в полуобнаженном виде, из-за чего мероприятие стали называть "голой вечеринкой". Это вызвало резко негативную реакцию в обществе. Ивлеева и другие участники вечеринки, в том числе Киркоров и Милявская, были вынуждены оправдываться. За организацию скандальной вечеринки Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, маргарита симоньян, нтв (телеканал), общество, новый год, лолита милявская, филипп киркоров, анастасия ивлеева