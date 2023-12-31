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Симоньян рассказала об изменениях в сетке новогоднего телевещания - РИА Новости, 31.12.2023
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Шоубиз
 
16:31 31.12.2023 (обновлено: 17:04 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/televidenie-1919268123.html
Симоньян рассказала об изменениях в сетке новогоднего телевещания
Симоньян рассказала об изменениях в сетке новогоднего телевещания - РИА Новости, 31.12.2023
Симоньян рассказала об изменениях в сетке новогоднего телевещания
Из эфира новогодних программ на федеральных каналах вырезали фрагменты с участием Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, рассказала в Telegram-канале главный... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:31
2023-12-31T17:04
россия
москва
маргарита симоньян
нтв (телеканал)
общество
шоубиз
новый год
лолита милявская
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Из эфира новогодних программ на федеральных каналах вырезали фрагменты с участием Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, рассказала в Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Каналы записывали новогодние шоу, как всегда, еще месяц назад. Когда ничто, как говорится, не предвещало. В итоге Первому и "России 1" пришлось перекроить свои "Огоньки", по секундам вырезав оттуда Лолиту и Киркорова. На НТВ они останутся в максимально усеченном виде, поскольку ведут финалы двух шоу. Не выпускать финал в эфир или переснять его было бы болезненно для участников конкурса. В итоге порезали как могли. На ТНТ пересняли целый кусок кино", — написала она.Участникам злосчастной "голой вечеринки" главред предложила искупить вину, отправив средства на помощь бойцам специальной военной операции, и опубликовала номер карты для перевода денег. Вечером 20 декабря в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная актрисой и блогершей Анастасией Ивлеевой. В соответствии с дресс-кодом многие звезды российской эстрады явились туда в полуобнаженном виде, из-за чего мероприятие стали называть "голой вечеринкой". Это вызвало резко негативную реакцию в обществе. Ивлеева и другие участники вечеринки, в том числе Киркоров и Милявская, были вынуждены оправдываться. За организацию скандальной вечеринки Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
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россия, москва, маргарита симоньян, нтв (телеканал), общество, новый год, лолита милявская, филипп киркоров, анастасия ивлеева
Россия, Москва, Маргарита Симоньян, НТВ (телеканал), Общество, Шоубиз, Новый год, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева
Симоньян рассказала об изменениях в сетке новогоднего телевещания

Симоньян: из новогодних программ вырезали фрагменты с Лолитой и Киркоровым

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПодготовка к съемкам новогодней программы
Подготовка к съемкам новогодней программы - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Подготовка к съемкам новогодней программы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Из эфира новогодних программ на федеральных каналах вырезали фрагменты с участием Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, рассказала в Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Каналы записывали новогодние шоу, как всегда, еще месяц назад. Когда ничто, как говорится, не предвещало. В итоге Первому и "России 1" пришлось перекроить свои "Огоньки", по секундам вырезав оттуда Лолиту и Киркорова. На НТВ они останутся в максимально усеченном виде, поскольку ведут финалы двух шоу. Не выпускать финал в эфир или переснять его было бы болезненно для участников конкурса. В итоге порезали как могли. На ТНТ пересняли целый кусок кино", — написала она.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
28 декабря 2023, 08:00
Участникам злосчастной "голой вечеринки" главред предложила искупить вину, отправив средства на помощь бойцам специальной военной операции, и опубликовала номер карты для перевода денег.
Вечером 20 декабря в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная актрисой и блогершей Анастасией Ивлеевой. В соответствии с дресс-кодом многие звезды российской эстрады явились туда в полуобнаженном виде, из-за чего мероприятие стали называть "голой вечеринкой". Это вызвало резко негативную реакцию в обществе. Ивлеева и другие участники вечеринки, в том числе Киркоров и Милявская, были вынуждены оправдываться.
За организацию скандальной вечеринки Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
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23 декабря 2023, 08:00
 
ШоубизРоссияМоскваМаргарита СимоньянНТВ (телеканал)ОбществоНовый годЛолита МилявскаяФилипп КиркоровАнастасия Ивлеева
 
 
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