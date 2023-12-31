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Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 31.12.2023 (обновлено: 16:24 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/spetsoperatsiya-1919267358.html
Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон
Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон - РИА Новости, 31.12.2023
Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:23
2023-12-31T16:24
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Спорное, Волноваха, Володино Донецкой народной республики, Сткльмаховка, Верхнекаменка, Голиково, Нырково Луганской народной республики, Васильевка Херсонской области и Ульяновка Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 564 украинских военных самолета, 263 вертолета, 10 272 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14412 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 905 единиц специальной военной автомобильной техники.
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в мире, технологии, россия, волноваха, херсонская область , вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Волноваха, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина
Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон

Минобороны: ПВО за сутки сбила 31 дрон ВСУ и 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Спорное, Волноваха, Володино Донецкой народной республики, Сткльмаховка, Верхнекаменка, Голиково, Нырково Луганской народной республики, Васильевка Херсонской области и Ульяновка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 564 украинских военных самолета, 263 вертолета, 10 272 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14412 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 905 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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