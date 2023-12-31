https://ria.ru/20231231/spetsoperatsiya-1919267358.html
Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон
Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон - РИА Новости, 31.12.2023
Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:23
2023-12-31T16:23
2023-12-31T16:24
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Спорное, Волноваха, Володино Донецкой народной республики, Сткльмаховка, Верхнекаменка, Голиково, Нырково Луганской народной республики, Васильевка Херсонской области и Ульяновка Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 564 украинских военных самолета, 263 вертолета, 10 272 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14412 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 905 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон
Минобороны: ПВО за сутки сбила 31 дрон ВСУ и 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"