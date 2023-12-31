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На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 военных - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 31.12.2023 (обновлено: 16:20 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/spetsoperatsiya-1919264967.html
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 военных
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 военных - РИА Новости, 31.12.2023
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 военных
Российские военнослужащие нанесли поражение двум украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 75 солдат, сообщили в... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:08
2023-12-31T16:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение двум украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 75 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенного пункта Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 военных

МО: на Запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение двум украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 75 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенного пункта Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2023, 18:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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