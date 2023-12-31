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На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 военных

На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 военных - РИА Новости, 31.12.2023

На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 военных

Российские военнослужащие нанесли поражение двум украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 75 солдат, сообщили в... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T16:08

2023-12-31T16:08

2023-12-31T16:20

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение двум украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 75 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенного пункта Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны РФ.

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2023

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россия, вооруженные силы украины