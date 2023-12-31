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Российские силы сорвали семь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские силы сорвали семь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 31.12.2023

Российские силы сорвали семь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении

Российская армия в минувшие сутки сорвала семь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток"... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T05:03

2023-12-31T05:03

2023-12-31T05:03

специальная военная операция на украине

старомайорское

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российская армия в минувшие сутки сорвала семь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "За сутки пресечены семь попыток противника провести ротацию в районов Новомихайловки, Водяного, Углесборочной, Старомайорского и Золотой Нивы", - сказал он. Кроме того, в минувшие сутки были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три пункта управления дронами ВСУ в районе Пречистовки.

старомайорское

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2023

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старомайорское, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины