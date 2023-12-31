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Российские силы сорвали семь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские силы сорвали семь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 31.12.2023
Российские силы сорвали семь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении
Российская армия в минувшие сутки сорвала семь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток"... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T05:03
2023-12-31T05:03
2023-12-31T05:03
специальная военная операция на украине
старомайорское
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российская армия в минувшие сутки сорвала семь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "За сутки пресечены семь попыток противника провести ротацию в районов Новомихайловки, Водяного, Углесборочной, Старомайорского и Золотой Нивы", - сказал он. Кроме того, в минувшие сутки были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три пункта управления дронами ВСУ в районе Пречистовки.
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старомайорское, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Российские силы сорвали семь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские силы за сутки сорвали семь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении