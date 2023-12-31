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Российские силы сорвали семь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/spetsoperatsiya-1919208011.html
Российские силы сорвали семь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские силы сорвали семь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 31.12.2023
Российские силы сорвали семь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении
Российская армия в минувшие сутки сорвала семь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток"... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T05:03
2023-12-31T05:03
специальная военная операция на украине
старомайорское
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российская армия в минувшие сутки сорвала семь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "За сутки пресечены семь попыток противника провести ротацию в районов Новомихайловки, Водяного, Углесборочной, Старомайорского и Золотой Нивы", - сказал он. Кроме того, в минувшие сутки были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три пункта управления дронами ВСУ в районе Пречистовки.
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старомайорское, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Российские силы сорвали семь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские силы за сутки сорвали семь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российская армия в минувшие сутки сорвала семь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"За сутки пресечены семь попыток противника провести ротацию в районов Новомихайловки, Водяного, Углесборочной, Старомайорского и Золотой Нивы", - сказал он.
Кроме того, в минувшие сутки были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три пункта управления дронами ВСУ в районе Пречистовки.
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы Украины
 
 
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