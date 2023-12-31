https://ria.ru/20231231/soboleznovaniya-1919252603.html

Жители Белгорода выражают соболезнования семьям погибших

Жители Белгорода выражают соболезнования семьям погибших - РИА Новости, 31.12.2023

Жители Белгорода выражают соболезнования семьям погибших

Жители Белгорода, которые принесли цветы и игрушки на место обстрелов, рассказали, что соболезнуют семьям погибших, и пожелали всем жителям региона сил и... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:42

2023-12-31T14:42

2023-12-31T14:42

происшествия

белгород

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Жители Белгорода, которые принесли цветы и игрушки на место обстрелов, рассказали, что соболезнуют семьям погибших, и пожелали всем жителям региона сил и терпения. "Знаю, что погиб парень-студент, девчонка ранена из медколледжа", - рассказала студентка Ольга, которая принесла цветы к стихийному мемориалу в центре города. Ольга добавила, что живет в Белгороде два года, почти каждый день гуляет по центру с друзьями. "Парень сказал, давай детские игрушки, дети погибли, очень много детей. Мы сходили, нашли цветы. Очень боялись, что все раскупили, видели, сколько уже принесли. Решили тоже поучаствовать", - рассказала она. "Мы соболезнуем всей семьей, мои родители тоже", - добавила девушка. "Сил и терпения всей Белгородской области, чтобы все держались. Мы непобедимы", - сказала еще одна жительница города. "Мирного неба над головой", - пожелала еще одна девушка. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231231/belgorod-1919243038.html

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белгород

белгородская область

россия

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Стихийные мемориалы в Белгороде Стихийные мемориалы в Белгороде 2023-12-31T14:42 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода