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Жители Белгорода выражают соболезнования семьям погибших - РИА Новости, 31.12.2023
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14:42 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/soboleznovaniya-1919252603.html
Жители Белгорода выражают соболезнования семьям погибших
Жители Белгорода выражают соболезнования семьям погибших - РИА Новости, 31.12.2023
Жители Белгорода выражают соболезнования семьям погибших
Жители Белгорода, которые принесли цветы и игрушки на место обстрелов, рассказали, что соболезнуют семьям погибших, и пожелали всем жителям региона сил и... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T14:42
2023-12-31T14:42
происшествия
белгород
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Жители Белгорода, которые принесли цветы и игрушки на место обстрелов, рассказали, что соболезнуют семьям погибших, и пожелали всем жителям региона сил и терпения. "Знаю, что погиб парень-студент, девчонка ранена из медколледжа", - рассказала студентка Ольга, которая принесла цветы к стихийному мемориалу в центре города. Ольга добавила, что живет в Белгороде два года, почти каждый день гуляет по центру с друзьями. "Парень сказал, давай детские игрушки, дети погибли, очень много детей. Мы сходили, нашли цветы. Очень боялись, что все раскупили, видели, сколько уже принесли. Решили тоже поучаствовать", - рассказала она. "Мы соболезнуем всей семьей, мои родители тоже", - добавила девушка. "Сил и терпения всей Белгородской области, чтобы все держались. Мы непобедимы", - сказала еще одна жительница города. "Мирного неба над головой", - пожелала еще одна девушка. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919243038.html
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919250346.html
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Стихийные мемориалы в Белгороде
Стихийные мемориалы в Белгороде
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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Жители Белгорода выражают соболезнования семьям погибших

Жители Белгорода выражают соболезнования семьям погибших при обстрелах

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Жители Белгорода, которые принесли цветы и игрушки на место обстрелов, рассказали, что соболезнуют семьям погибших, и пожелали всем жителям региона сил и терпения.
«
"Знаю, что погиб парень-студент, девчонка ранена из медколледжа", - рассказала студентка Ольга, которая принесла цветы к стихийному мемориалу в центре города.
Ольга добавила, что живет в Белгороде два года, почти каждый день гуляет по центру с друзьями.
«
"Парень сказал, давай детские игрушки, дети погибли, очень много детей. Мы сходили, нашли цветы. Очень боялись, что все раскупили, видели, сколько уже принесли. Решили тоже поучаствовать", - рассказала она.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города
Вчера, 12:59
«
"Мы соболезнуем всей семьей, мои родители тоже", - добавила девушка.
«
"Сил и терпения всей Белгородской области, чтобы все держались. Мы непобедимы", - сказала еще одна жительница города.
«
"Мирного неба над головой", - пожелала еще одна девушка.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
В Белгороде родители детей из лицея помогли убрать последствия обстрелов
Вчера, 14:19
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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