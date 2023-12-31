https://ria.ru/20231231/siriya-1919297095.html

Источник: американские базы на северо-востоке Сирии подверглись нападениям

Источник: американские базы на северо-востоке Сирии подверглись нападениям - РИА Новости, 31.12.2023

Источник: американские базы на северо-востоке Сирии подверглись нападениям

Две американские базы в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглись атакам, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T23:27

2023-12-31T23:27

2023-12-31T23:28

в мире

сирия

сша

ирак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_795654d6d6591ef4e6b24c8e51bae469.jpg

ДАМАСК, 31 дек - РИА Новости. Две американские базы в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглись атакам, заявил РИА Новости местный источник. "Несколько ракет упали около жилых строений на месторождении Аль-Джабса в Эш-Шаддади, которое американские военные занимают в качестве своей военной базы", - сообщил источник. Также источник добавил, что база США на аэродроме Хараб аль-Джир в Эль-Хасеке была атакована беспилотником. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html

https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

сирия

сша

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сша, ирак