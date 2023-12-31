https://ria.ru/20231231/siriya-1919297095.html
Источник: американские базы на северо-востоке Сирии подверглись нападениям
Источник: американские базы на северо-востоке Сирии подверглись нападениям - РИА Новости, 31.12.2023
Источник: американские базы на северо-востоке Сирии подверглись нападениям
Две американские базы в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглись атакам, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T23:27
2023-12-31T23:27
2023-12-31T23:28
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ДАМАСК, 31 дек - РИА Новости. Две американские базы в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглись атакам, заявил РИА Новости местный источник. "Несколько ракет упали около жилых строений на месторождении Аль-Джабса в Эш-Шаддади, которое американские военные занимают в качестве своей военной базы", - сообщил источник. Также источник добавил, что база США на аэродроме Хараб аль-Джир в Эль-Хасеке была атакована беспилотником. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html
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в мире, сирия, сша, ирак
Источник: американские базы на северо-востоке Сирии подверглись нападениям
Две базы США в Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглись ракетным обстрелам