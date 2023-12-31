https://ria.ru/20231231/shoygu-1919277470.html
Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом
Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2023
Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом
Все планы противника в уходящем году пошли прахом благодаря мужеству российских солдат, заявил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T18:05
2023-12-31T18:05
2023-12-31T18:38
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Все планы противника в уходящем году пошли прахом благодаря мужеству российских солдат, заявил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу."Все планы противника благодаря вашему мужеству и самоотверженному служению родине пошли прахом. Стержнем несгибаемой решимости и воли к победе всегда был и остается солдат армии России", - сказал он в новогоднем поздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.Шойгу поблагодарил российских солдат за стойкость и героизм, проявленные на поле боя, несение службы на боевых постах, выполнение задач вдали от отечества."Уходящий год войдет в историю нашего отечества новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости российских военнослужащих. Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость. Способность громить врага в любых условиях. Вопреки всем надеждам и помощи Запада", - сказал Шойгу.Также, министр обороны России Сергей Шойгу в своем новогоднем обращении поблагодарил сотрудников предприятий, инженеров, школьников и студентов, волонтеров и других неравнодушных граждан за помощь фронту."Отдельные слова благодарности волонтерам, руководителям и рабочим предприятий, инженерам, предпринимателям, учащимся школ и вузов, просто неравнодушным гражданам нашей огромной страны. Всё, что вы по зову сердца делаете для фронта, - бесценно. Это неуклонно приближает нашу общую Победу", - сказал министр.Шойгу подчеркнул, что помощь семьям военных останется безусловным приоритетом российского военного ведомства, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в новогоднем обращении."Наши боевые товарищи, отдавшие жизни за свободу и независимость Родины, - все Герои. Они всегда будут жить в наших сердцах. Помощь семьям российских военнослужащих останется безусловным приоритетом нашей работы сейчас и в будущем", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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Новогоднее поздравление Шойгу
Все планы противника в уходящем году пошли прахом благодаря мужеству российских солдат, заявил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу.
2023-12-31T18:05
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сергей шойгу, россия
Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Россия
Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом
Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Все планы противника в уходящем году пошли прахом благодаря мужеству российских солдат, заявил в воскресенье министр
обороны РФ Сергей Шойгу.
"Все планы противника благодаря вашему мужеству и самоотверженному служению родине пошли прахом. Стержнем несгибаемой решимости и воли к победе всегда был и остается солдат армии России", - сказал он в новогоднем поздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.
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Шойгу поблагодарил российских солдат за стойкость и героизм, проявленные на поле боя, несение службы на боевых постах, выполнение задач вдали от отечества.
"Уходящий год войдет в историю нашего отечества новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости российских военнослужащих. Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость. Способность громить врага в любых условиях. Вопреки всем надеждам и помощи Запада", - сказал Шойгу.
России пора отдавать свой самый большой долг
Также, министр обороны России Сергей Шойгу в своем новогоднем обращении поблагодарил сотрудников предприятий, инженеров, школьников и студентов, волонтеров и других неравнодушных граждан за помощь фронту.
"Отдельные слова благодарности волонтерам, руководителям и рабочим предприятий, инженерам, предпринимателям, учащимся школ и вузов, просто неравнодушным гражданам нашей огромной страны. Всё, что вы по зову сердца делаете для фронта, - бесценно. Это неуклонно приближает нашу общую Победу", - сказал министр.
На Украине перестали брать пленных
Шойгу подчеркнул, что помощь семьям военных останется безусловным приоритетом российского военного ведомства, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в новогоднем обращении.
"Наши боевые товарищи, отдавшие жизни за свободу и независимость Родины, - все Герои. Они всегда будут жить в наших сердцах. Помощь семьям российских военнослужащих останется безусловным приоритетом нашей работы сейчас и в будущем", - сказал Шойгу.