https://ria.ru/20231231/shoygu-1919277470.html

Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом

Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2023

Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом

Все планы противника в уходящем году пошли прахом благодаря мужеству российских солдат, заявил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T18:05

2023-12-31T18:05

2023-12-31T18:38

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919279675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a46664005667f88ef7ae7f1795ae934.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Все планы противника в уходящем году пошли прахом благодаря мужеству российских солдат, заявил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу."Все планы противника благодаря вашему мужеству и самоотверженному служению родине пошли прахом. Стержнем несгибаемой решимости и воли к победе всегда был и остается солдат армии России", - сказал он в новогоднем поздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.Шойгу поблагодарил российских солдат за стойкость и героизм, проявленные на поле боя, несение службы на боевых постах, выполнение задач вдали от отечества."Уходящий год войдет в историю нашего отечества новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости российских военнослужащих. Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость. Способность громить врага в любых условиях. Вопреки всем надеждам и помощи Запада", - сказал Шойгу.Также, министр обороны России Сергей Шойгу в своем новогоднем обращении поблагодарил сотрудников предприятий, инженеров, школьников и студентов, волонтеров и других неравнодушных граждан за помощь фронту."Отдельные слова благодарности волонтерам, руководителям и рабочим предприятий, инженерам, предпринимателям, учащимся школ и вузов, просто неравнодушным гражданам нашей огромной страны. Всё, что вы по зову сердца делаете для фронта, - бесценно. Это неуклонно приближает нашу общую Победу", - сказал министр.Шойгу подчеркнул, что помощь семьям военных останется безусловным приоритетом российского военного ведомства, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в новогоднем обращении."Наши боевые товарищи, отдавшие жизни за свободу и независимость Родины, - все Герои. Они всегда будут жить в наших сердцах. Помощь семьям российских военнослужащих останется безусловным приоритетом нашей работы сейчас и в будущем", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новогоднее поздравление Шойгу Все планы противника в уходящем году пошли прахом благодаря мужеству российских солдат, заявил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу. 2023-12-31T18:05 true PT2M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей шойгу, россия