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Вучич пообещал сохранить отношения с Россией и КНР на пути вступления в ЕС - РИА Новости, 31.12.2023
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01:53 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/serbiya-1919199380.html
Вучич пообещал сохранить отношения с Россией и КНР на пути вступления в ЕС
Вучич пообещал сохранить отношения с Россией и КНР на пути вступления в ЕС - РИА Новости, 31.12.2023
Вучич пообещал сохранить отношения с Россией и КНР на пути вступления в ЕС
Сербия продолжит путь к Евросоюзу при сохранении традиционных дружеских отношений с КНР и РФ и не собирается вводить санкции, чтобы удовлетворить кого-то... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T01:53
2023-12-31T01:53
сербия
россия
китай
александр вучич
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БЕЛГРАД, 31 дек – РИА Новости. Сербия продолжит путь к Евросоюзу при сохранении традиционных дружеских отношений с КНР и РФ и не собирается вводить санкции, чтобы удовлетворить кого-то третьего, заявил президент Сербии Александр Вучич. "Сербия останется свободным и независимым государством, которое будет принимать свои решения самостоятельно. Продолжит свой путь к ЕС вопреки тому, что есть многие в Европе, которые бы убрали Сербию с этого пути", - сказал сербский лидер в штаб-квартире коалиции "Сербия не смеет останавливаться". "Но Сербия точно так же, с гордостью продолжит сохранять свои традиционные дружеские отношения и наилучшие возможные отношения с КНР и РФ и всеми, о ком думают, что мы должны вводить против них санкции или каждый день делать заявления против них, чтобы удовлетворить других", - отметил Вучич и добавил, что власти Сербии будут поступать в интересах своей страны. Вучич ранее сообщил в штаб-квартире своего движения о победе его коалиции "Сербия не смеет останавливаться" на повторных парламентских и муниципальных выборах в субботу. Он также подчеркнул, что цветная революция в Сербии не удастся из-за слабой поддержки оппозиции гражданами. В субботу в центре Белграда прошел крупный митинг прозападной оппозиции против результатов прошедших 17 декабря парламентских и муниципальных выборов. Одна из лидеров блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич, которая проводит голодовку с 18 декабря, призвала аннулировать результаты выборов 17 декабря. Другой лидер прозападной коалиции Мирослав Алексич заявил на протесте, что оппозиция не будет продолжать акции у здания республиканского избиркома и перейдет к большим периодическим собраниям.
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сербия, россия, китай, александр вучич, евросоюз, в мире
Сербия, Россия, Китай, Александр Вучич, Евросоюз, В мире
Вучич пообещал сохранить отношения с Россией и КНР на пути вступления в ЕС

Вучич: Сербия продолжит путь к ЕС, сохраняя отношения с Китаем и Россией

© AP Photo / Darko VojinovicФлаги Сербии и Евросоюза
Флаги Сербии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаги Сербии и Евросоюза. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 31 дек – РИА Новости. Сербия продолжит путь к Евросоюзу при сохранении традиционных дружеских отношений с КНР и РФ и не собирается вводить санкции, чтобы удовлетворить кого-то третьего, заявил президент Сербии Александр Вучич.
«
"Сербия останется свободным и независимым государством, которое будет принимать свои решения самостоятельно. Продолжит свой путь к ЕС вопреки тому, что есть многие в Европе, которые бы убрали Сербию с этого пути", - сказал сербский лидер в штаб-квартире коалиции "Сербия не смеет останавливаться".
"Но Сербия точно так же, с гордостью продолжит сохранять свои традиционные дружеские отношения и наилучшие возможные отношения с КНР и РФ и всеми, о ком думают, что мы должны вводить против них санкции или каждый день делать заявления против них, чтобы удовлетворить других", - отметил Вучич и добавил, что власти Сербии будут поступать в интересах своей страны.
Вучич ранее сообщил в штаб-квартире своего движения о победе его коалиции "Сербия не смеет останавливаться" на повторных парламентских и муниципальных выборах в субботу. Он также подчеркнул, что цветная революция в Сербии не удастся из-за слабой поддержки оппозиции гражданами.
В субботу в центре Белграда прошел крупный митинг прозападной оппозиции против результатов прошедших 17 декабря парламентских и муниципальных выборов.
Одна из лидеров блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич, которая проводит голодовку с 18 декабря, призвала аннулировать результаты выборов 17 декабря. Другой лидер прозападной коалиции Мирослав Алексич заявил на протесте, что оппозиция не будет продолжать акции у здания республиканского избиркома и перейдет к большим периодическим собраниям.
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