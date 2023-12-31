https://ria.ru/20231231/serbiya-1919199380.html

Вучич пообещал сохранить отношения с Россией и КНР на пути вступления в ЕС

Вучич пообещал сохранить отношения с Россией и КНР на пути вступления в ЕС - РИА Новости, 31.12.2023

Вучич пообещал сохранить отношения с Россией и КНР на пути вступления в ЕС

Сербия продолжит путь к Евросоюзу при сохранении традиционных дружеских отношений с КНР и РФ и не собирается вводить санкции, чтобы удовлетворить кого-то... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T01:53

2023-12-31T01:53

2023-12-31T01:53

сербия

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александр вучич

евросоюз

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БЕЛГРАД, 31 дек – РИА Новости. Сербия продолжит путь к Евросоюзу при сохранении традиционных дружеских отношений с КНР и РФ и не собирается вводить санкции, чтобы удовлетворить кого-то третьего, заявил президент Сербии Александр Вучич. "Сербия останется свободным и независимым государством, которое будет принимать свои решения самостоятельно. Продолжит свой путь к ЕС вопреки тому, что есть многие в Европе, которые бы убрали Сербию с этого пути", - сказал сербский лидер в штаб-квартире коалиции "Сербия не смеет останавливаться". "Но Сербия точно так же, с гордостью продолжит сохранять свои традиционные дружеские отношения и наилучшие возможные отношения с КНР и РФ и всеми, о ком думают, что мы должны вводить против них санкции или каждый день делать заявления против них, чтобы удовлетворить других", - отметил Вучич и добавил, что власти Сербии будут поступать в интересах своей страны. Вучич ранее сообщил в штаб-квартире своего движения о победе его коалиции "Сербия не смеет останавливаться" на повторных парламентских и муниципальных выборах в субботу. Он также подчеркнул, что цветная революция в Сербии не удастся из-за слабой поддержки оппозиции гражданами. В субботу в центре Белграда прошел крупный митинг прозападной оппозиции против результатов прошедших 17 декабря парламентских и муниципальных выборов. Одна из лидеров блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич, которая проводит голодовку с 18 декабря, призвала аннулировать результаты выборов 17 декабря. Другой лидер прозападной коалиции Мирослав Алексич заявил на протесте, что оппозиция не будет продолжать акции у здания республиканского избиркома и перейдет к большим периодическим собраниям.

https://ria.ru/20231230/vuchich-1919192502.html

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сербия, россия, китай, александр вучич, евросоюз, в мире