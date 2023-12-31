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На стадионе в Ростове-на-Дону появились слова поддержки Белгороду - РИА Новости, 31.12.2023
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00:06 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/rostov-na-donu-1919193745.html
На стадионе в Ростове-на-Дону появились слова поддержки Белгороду
На стадионе в Ростове-на-Дону появились слова поддержки Белгороду - РИА Новости, 31.12.2023
На стадионе в Ростове-на-Дону появились слова поддержки Белгороду
Бегущая строка со словами поддержки в адрес жителей города Белгорода, подвергшегося ракетному удару со стороны ВСУ, появилась на ростовском стадионе... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T00:06
2023-12-31T00:06
белгород
ростовская область
ростов-на-дону
василий голубев
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 дек – РИА Новости. Бегущая строка со словами поддержки в адрес жителей города Белгорода, подвергшегося ракетному удару со стороны ВСУ, появилась на ростовском стадионе "Ростов-арена", передает корреспондент РИА Новости. "Белгород, мы с тобой", - такие слова размещены на бегущей строке, окрашенной в цвета российского флага. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев осудил украинский ракетный удар по Белгороду, назвав бесчеловечными удары по мирному городу. "...Жители Ростовской области разделяют с белгородцами боль от случившейся сегодня трагедии, скорбят по погибшим и желают скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявил Голубев в своем Telegram-канале. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погибли 18 человек, включая детей, 111 человек пострадали. В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231230/soboleznovaniya-1919191784.html
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белгород, ростовская область, ростов-на-дону, василий голубев, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгород, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
На стадионе в Ростове-на-Дону появились слова поддержки Белгороду

На стадионе в Ростове-на-Дону появилась бегущая строка с поддержкой Белгороду

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФутбольный стадион "Ростов Арена"
Футбольный стадион Ростов Арена - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Футбольный стадион "Ростов Арена". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 дек – РИА Новости. Бегущая строка со словами поддержки в адрес жителей города Белгорода, подвергшегося ракетному удару со стороны ВСУ, появилась на ростовском стадионе "Ростов-арена", передает корреспондент РИА Новости.
"Белгород, мы с тобой", - такие слова размещены на бегущей строке, окрашенной в цвета российского флага.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев осудил украинский ракетный удар по Белгороду, назвав бесчеловечными удары по мирному городу.
"...Жители Ростовской области разделяют с белгородцами боль от случившейся сегодня трагедии, скорбят по погибшим и желают скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявил Голубев в своем Telegram-канале.
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погибли 18 человек, включая детей, 111 человек пострадали. В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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БелгородРостовская областьРостов-на-ДонуВасилий ГолубевВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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