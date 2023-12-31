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О Зеленском и судьбе Маска. FT сделала прогнозы на 2024 год - РИА Новости, 31.12.2023
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17:51 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/prognoz-1919276025.html
О Зеленском и судьбе Маска. FT сделала прогнозы на 2024 год
О Зеленском и судьбе Маска. FT сделала прогнозы на 2024 год - РИА Новости, 31.12.2023
О Зеленском и судьбе Маска. FT сделала прогнозы на 2024 год
Британская газета Financial Times составила прогноз на 2024 год по ключевым событиям в мире. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T17:51
2023-12-31T17:51
в мире
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Британская газета Financial Times составила прогноз на 2024 год по ключевым событиям в мире."Прогнозы на новый год: от того, кто победит на выборах в США, до того, идет ли компания X Маска к банкротству", — говорится в материале.Так, по версии газеты, экс-президент США Дональд Трамп не сможет одержать победу на предстоящих выборах. Также предполагается, что он может быть осужден по крайней мере по одному из четырех судебных разбирательств."Несмотря на солидный возраст Байден вырвется вперед не потому, что незначительное большинство поддержит его переизбрание, а из-за их позиции против Трампа", — отмечается в статье.Издание полагает, что война Израиля против ХАМАС вряд ли спровоцирует полномасштабный региональный конфликт. При этом автор предупреждает, что ситуация остается тревожно нестабильной.Журналисты также считают, что смена власти на Тайване не приведет к войне с КНР, а США и ЕС, скорее всего,продолжат финансировать киевский режим.Однако, если Трампу удастся выиграть на президентских выборах, то это станет серьезной проблемой для Владимира Зеленского.&quot;Когда в конце 2023 года контрнаступление Украины против застопорилось, военная и финансовая поддержка Киева стала спорным вопросом по обе стороны Атлантики&quot;, — напоминается в публикации.Газета также допустила, что в 2024 компания Илона Маска X обанкротится."Когда реклама X падает, а попытки создать новые источники дохода проваливаются, есть все шансы, что это произойдет", — резюмируется в статье.FT делает прогноз, что по итогам 2023 год почти наверняка окажется самым жарким за последние 174 года. Однако многие ученые ожидают, что 2024 год будет еще жарче.
https://ria.ru/20231230/medvedev-1919113001.html
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в мире, сша, израиль, тайвань, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский, хамас, евросоюз
В мире, США, Израиль, Тайвань, Дональд Трамп, Илон Маск, Владимир Зеленский, ХАМАС, Евросоюз
О Зеленском и судьбе Маска. FT сделала прогнозы на 2024 год

FT: Трамп проиграет на выборах, а компания Маска X обанкротится в 2024 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Британская газета Financial Times составила прогноз на 2024 год по ключевым событиям в мире.
"Прогнозы на новый год: от того, кто победит на выборах в США, до того, идет ли компания X Маска к банкротству", — говорится в материале.
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Так, по версии газеты, экс-президент США Дональд Трамп не сможет одержать победу на предстоящих выборах. Также предполагается, что он может быть осужден по крайней мере по одному из четырех судебных разбирательств.
"Несмотря на солидный возраст Байден вырвется вперед не потому, что незначительное большинство поддержит его переизбрание, а из-за их позиции против Трампа", — отмечается в статье.
Издание полагает, что война Израиля против ХАМАС вряд ли спровоцирует полномасштабный региональный конфликт. При этом автор предупреждает, что ситуация остается тревожно нестабильной.
Журналисты также считают, что смена власти на Тайване не приведет к войне с КНР, а США и ЕС, скорее всего,продолжат финансировать киевский режим.Однако, если Трампу удастся выиграть на президентских выборах, то это станет серьезной проблемой для Владимира Зеленского.
«

"Когда в конце 2023 года контрнаступление Украины против застопорилось, военная и финансовая поддержка Киева стала спорным вопросом по обе стороны Атлантики", — напоминается в публикации.

Газета также допустила, что в 2024 компания Илона Маска X обанкротится.
"Когда реклама X падает, а попытки создать новые источники дохода проваливаются, есть все шансы, что это произойдет", — резюмируется в статье.
FT делает прогноз, что по итогам 2023 год почти наверняка окажется самым жарким за последние 174 года. Однако многие ученые ожидают, что 2024 год будет еще жарче.
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В миреСШАИзраильТайваньДональд ТрампИлон МаскВладимир ЗеленскийХАМАСЕвросоюз
 
 
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