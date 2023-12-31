https://ria.ru/20231231/pozdravlenie-1919297736.html

Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Собянин поздравил москвичей с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2023

Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом и пожелал им долголетия и любящих людей рядом. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T23:50

2023-12-31T23:50

2023-12-31T23:50

общество

москва

россия

сергей собянин

новый год

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом и пожелал им долголетия и любящих людей рядом. "С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Надеюсь, что вы уже собрались за праздничным столом в кругу друзей и близких. И, как положено по давней традиции, вначале мы провожаем уходящий год. В нём было много тревоги, переживаний за судьбу Москвы и России, за судьбу наших защитников зоне специальной военной операции. Многое нужно было сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны. Считаю, что под руководством президента Владимира Владимировича Путина нам это удалось. Мы чувствуем себя значительно сильнее и увереннее. И можно сказать, что, несмотря на все треволнения, уходящий год был успешным", - сказал Собянин в видеообращении в своем Telegram-канале.Он также поблагодарил москвичей за мужество, трудолюбие и поддержку. "Мы с вами работаем как одна большая команда. Москва продолжает развиваться, строить планы на будущее. Я уверен, что 2024-й год принесёт нам новые достижения и победы. Он достучится в наши двери. И в эти минуты я от всей души желаю вам здоровья и долголетия! Пусть в наступающем году в ваши дома придут благополучие и достаток! Пусть вас радуют дети и внуки! Пусть всегда рядом с вами будут близкие и любящие вас люди! С праздником, дорогие москвичи! С новым 2024 годом!" – заключил мэр.

https://ria.ru/20231231/pozdravlenie-1919292647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, россия, сергей собянин, новый год