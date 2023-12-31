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Собянин поздравил москвичей с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2023
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23:50 31.12.2023
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Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Собянин поздравил москвичей с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2023
Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом и пожелал им долголетия и любящих людей рядом. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T23:50
2023-12-31T23:50
общество
москва
россия
сергей собянин
новый год
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом и пожелал им долголетия и любящих людей рядом. &quot;С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Надеюсь, что вы уже собрались за праздничным столом в кругу друзей и близких. И, как положено по давней традиции, вначале мы провожаем уходящий год. В нём было много тревоги, переживаний за судьбу Москвы и России, за судьбу наших защитников зоне специальной военной операции. Многое нужно было сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны. Считаю, что под руководством президента Владимира Владимировича Путина нам это удалось. Мы чувствуем себя значительно сильнее и увереннее. И можно сказать, что, несмотря на все треволнения, уходящий год был успешным&quot;, - сказал Собянин в видеообращении в своем Telegram-канале.Он также поблагодарил москвичей за мужество, трудолюбие и поддержку. "Мы с вами работаем как одна большая команда. Москва продолжает развиваться, строить планы на будущее. Я уверен, что 2024-й год принесёт нам новые достижения и победы. Он достучится в наши двери. И в эти минуты я от всей души желаю вам здоровья и долголетия! Пусть в наступающем году в ваши дома придут благополучие и достаток! Пусть вас радуют дети и внуки! Пусть всегда рядом с вами будут близкие и любящие вас люди! С праздником, дорогие москвичи! С новым 2024 годом!" – заключил мэр.
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общество, москва, россия, сергей собянин, новый год
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Новый год
Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Собянин пожелал москвичам в Новом году долголетия и любящих людей рядом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом и пожелал им долголетия и любящих людей рядом.
«

"С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Надеюсь, что вы уже собрались за праздничным столом в кругу друзей и близких. И, как положено по давней традиции, вначале мы провожаем уходящий год. В нём было много тревоги, переживаний за судьбу Москвы и России, за судьбу наших защитников зоне специальной военной операции. Многое нужно было сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны. Считаю, что под руководством президента Владимира Владимировича Путина нам это удалось. Мы чувствуем себя значительно сильнее и увереннее. И можно сказать, что, несмотря на все треволнения, уходящий год был успешным", - сказал Собянин в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил москвичей за мужество, трудолюбие и поддержку.
«
"Мы с вами работаем как одна большая команда. Москва продолжает развиваться, строить планы на будущее. Я уверен, что 2024-й год принесёт нам новые достижения и победы. Он достучится в наши двери. И в эти минуты я от всей души желаю вам здоровья и долголетия! Пусть в наступающем году в ваши дома придут благополучие и достаток! Пусть вас радуют дети и внуки! Пусть всегда рядом с вами будут близкие и любящие вас люди! С праздником, дорогие москвичи! С новым 2024 годом!" – заключил мэр.
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