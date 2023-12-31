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Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым
Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым - РИА Новости, 31.12.2023
Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым
Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым, отметив, что эти праздники люди ждут с РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T21:16
2023-12-31T21:16
2023-12-31T21:16
религия
россия
владимир путин
московский патриархат
новый год
рождество христово
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым, отметив, что эти праздники люди ждут с самыми добрыми чувствами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Московского патриархата. "Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне верим, что все задуманное обязательно осуществится. От души желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в ответственном патриаршем служении, здоровья и всего наилучшего", - говорится в телеграмме.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, владимир путин, московский патриархат, новый год, рождество христово, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Московский Патриархат, Новый год, Рождество Христово, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым
Путин пожелал патриарху Кириллу успехов в патриаршем служении и здоровья