Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым - РИА Новости, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:16 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/pozdravlenie-1919292647.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым
Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым - РИА Новости, 31.12.2023
Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым
Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым, отметив, что эти праздники люди ждут с РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T21:16
2023-12-31T21:16
религия
россия
владимир путин
московский патриархат
новый год
рождество христово
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155489/71/1554897197_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c83401d3b9a542cd4144b925511367ea.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым, отметив, что эти праздники люди ждут с самыми добрыми чувствами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Московского патриархата. "Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне верим, что все задуманное обязательно осуществится. От души желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в ответственном патриаршем служении, здоровья и всего наилучшего", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20231231/moleben-1919288061.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155489/71/1554897197_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_32d3cf02914858dbf71b0c56528b9d12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, московский патриархат, новый год, рождество христово, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Московский Патриархат, Новый год, Рождество Христово, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым

Путин пожелал патриарху Кириллу успехов в патриаршем служении и здоровья

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым, отметив, что эти праздники люди ждут с самыми добрыми чувствами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Московского патриархата.
«
"Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне верим, что все задуманное обязательно осуществится. От души желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в ответственном патриаршем служении, здоровья и всего наилучшего", - говорится в телеграмме.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Патриарх Кирилл призвал молиться об отечестве и справедливом мире
Вчера, 20:01
 
РелигияРоссияВладимир ПутинМосковский ПатриархатНовый годРождество ХристовоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала