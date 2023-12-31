https://ria.ru/20231231/pozdravlenie-1919292647.html

Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым

Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым - РИА Новости, 31.12.2023

Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым, отметив, что эти праздники люди ждут с РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T21:16

2023-12-31T21:16

2023-12-31T21:16

религия

россия

владимир путин

московский патриархат

новый год

рождество христово

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым, отметив, что эти праздники люди ждут с самыми добрыми чувствами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Московского патриархата. "Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне верим, что все задуманное обязательно осуществится. От души желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в ответственном патриаршем служении, здоровья и всего наилучшего", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20231231/moleben-1919288061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, московский патриархат, новый год, рождество христово, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь