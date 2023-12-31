https://ria.ru/20231231/pozdravlenie-1919239085.html

Львова-Белова поздравила россиян с Новым годом и Рождеством

Львова-Белова поздравила россиян с Новым годом и Рождеством - РИА Новости, 31.12.2023

Львова-Белова поздравила россиян с Новым годом и Рождеством

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поздравила в Telegram-канале россиян с Новым годом и Рождеством и пожелала дождаться... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T12:28

2023-12-31T12:28

2023-12-31T12:28

общество

россия

мария львова-белова

новый год

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поздравила в Telegram-канале россиян с Новым годом и Рождеством и пожелала дождаться домой каждого, кто остается на передовой, на защите Родины. "Желаю вам душевных сил и здоровья, чтобы поддерживать друг друга и тепло семейного очага. А еще, чтобы дождаться домой каждого, кто в эти минуты остается на передовой, на защите Родины. Наши бойцы, знайте, что у вас есть надежный тыл: ваши семьи, знакомые и даже незнакомые люди - многие сегодня загадают желание о том, чтобы у вас все было хорошо", - сказала Львова-Белова в обращении. Также она отметила, что 2024 год объявлен президентом РФ годом семьи, поэтому нужно в полной мере насладиться радостью общения с самыми дорогими в жизни людьми: родителями, бабушками и дедушками, со своими детьми и внуками. "Дорогие мои, от всего сердца поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть сбудутся самые заветные желания, а мечта станет реальностью. Будьте счастливы", - добавила Львова-Белова.

https://ria.ru/20231231/obychai-1915598141.html

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общество, россия, мария львова-белова, новый год