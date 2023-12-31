Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Абрамченко поздравила россиян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/pozdravlenie-1919223249.html
Вице-премьер Абрамченко поздравила россиян с наступающим Новым годом
Вице-премьер Абрамченко поздравила россиян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2023
Вице-премьер Абрамченко поздравила россиян с наступающим Новым годом
Крепкого здоровья, самореализации, чудес и исполнения всех желаний - всего этого в наступающем 2024 году желает россиянам вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T09:25
2023-12-31T09:25
общество
виктория абрамченко
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796084086_0:14:3386:1919_1920x0_80_0_0_e1a289a8ea0d339e26a95337a180f97a.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Крепкого здоровья, самореализации, чудес и исполнения всех желаний - всего этого в наступающем 2024 году желает россиянам вице-премьер Виктория Абрамченко. "Всем читателям, всем россиянам, конечно, я хочу пожелать, крепкого здоровья. Здоровье – это самое главное, это база. Последние годы показали, что ожидание какой-нибудь новой пандемии, конечно, выводит из строя очень сильно. Поэтому, пусть все будут здоровы – это первое", - рассказала она в интервью РИА Новости. Пожелала вице-премьер и "самореализации, становиться лучшей версией самого себя". "Ну и, конечно, чтобы все задуманное, все позитивные мечты сбылись. У старшего поколения свои, у активной части населения - другие, но пусть у каждого сбудутся сокровенные мечты. А у детей пусть случится настоящее рождественское чудо", - добавила Абрамченко.
https://ria.ru/20231231/obychai-1915598141.html
https://ria.ru/20231231/novyy_god-1919204502.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796084086_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_7e337db4340a5e1510e3dd40572dbe5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, виктория абрамченко, россия, новый год
Общество, Виктория Абрамченко, Россия, Новый год
Вице-премьер Абрамченко поздравила россиян с наступающим Новым годом

Абрамченко пожелала россиянам на Новый год чудес, здоровья и исполнения мечты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Крепкого здоровья, самореализации, чудес и исполнения всех желаний - всего этого в наступающем 2024 году желает россиянам вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Всем читателям, всем россиянам, конечно, я хочу пожелать, крепкого здоровья. Здоровье – это самое главное, это база. Последние годы показали, что ожидание какой-нибудь новой пандемии, конечно, выводит из строя очень сильно. Поэтому, пусть все будут здоровы – это первое", - рассказала она в интервью РИА Новости.
Девушка произносит тост во время празднования Нового года - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Новый, 2024-й — год Дракона: как встретить, что надеть, приметы и обычаи
Вчера, 18:31
Пожелала вице-премьер и "самореализации, становиться лучшей версией самого себя".
"Ну и, конечно, чтобы все задуманное, все позитивные мечты сбылись. У старшего поколения свои, у активной части населения - другие, но пусть у каждого сбудутся сокровенные мечты. А у детей пусть случится настоящее рождественское чудо", - добавила Абрамченко.
Новогодняя инсталляция на площади Победы в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Ученые рассказали, когда на самом деле в городах России наступает Новый год
Вчера, 03:31
 
ОбществоВиктория АбрамченкоРоссияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала