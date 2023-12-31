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Вице-премьер Абрамченко поздравила россиян с наступающим Новым годом
Вице-премьер Абрамченко поздравила россиян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2023
Вице-премьер Абрамченко поздравила россиян с наступающим Новым годом
Крепкого здоровья, самореализации, чудес и исполнения всех желаний - всего этого в наступающем 2024 году желает россиянам вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T09:25
2023-12-31T09:25
2023-12-31T09:25
общество
виктория абрамченко
россия
новый год
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Крепкого здоровья, самореализации, чудес и исполнения всех желаний - всего этого в наступающем 2024 году желает россиянам вице-премьер Виктория Абрамченко. "Всем читателям, всем россиянам, конечно, я хочу пожелать, крепкого здоровья. Здоровье – это самое главное, это база. Последние годы показали, что ожидание какой-нибудь новой пандемии, конечно, выводит из строя очень сильно. Поэтому, пусть все будут здоровы – это первое", - рассказала она в интервью РИА Новости. Пожелала вице-премьер и "самореализации, становиться лучшей версией самого себя". "Ну и, конечно, чтобы все задуманное, все позитивные мечты сбылись. У старшего поколения свои, у активной части населения - другие, но пусть у каждого сбудутся сокровенные мечты. А у детей пусть случится настоящее рождественское чудо", - добавила Абрамченко.
https://ria.ru/20231231/obychai-1915598141.html
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общество, виктория абрамченко, россия, новый год
Общество, Виктория Абрамченко, Россия, Новый год
Вице-премьер Абрамченко поздравила россиян с наступающим Новым годом
Абрамченко пожелала россиянам на Новый год чудес, здоровья и исполнения мечты
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Крепкого здоровья, самореализации, чудес и исполнения всех желаний - всего этого в наступающем 2024 году желает россиянам вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Всем читателям, всем россиянам, конечно, я хочу пожелать, крепкого здоровья. Здоровье – это самое главное, это база. Последние годы показали, что ожидание какой-нибудь новой пандемии, конечно, выводит из строя очень сильно. Поэтому, пусть все будут здоровы – это первое", - рассказала она в интервью РИА Новости.
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Пожелала вице-премьер и "самореализации, становиться лучшей версией самого себя".
"Ну и, конечно, чтобы все задуманное, все позитивные мечты сбылись. У старшего поколения свои, у активной части населения - другие, но пусть у каждого сбудутся сокровенные мечты. А у детей пусть случится настоящее рождественское чудо", - добавила Абрамченко.
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