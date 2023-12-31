https://ria.ru/20231231/pozdravlenie-1919193894.html

Космонавты с МКС поздравили россиян с Новым годом

Космонавты с МКС поздравили россиян с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2023

Космонавты с МКС поздравили россиян с Новым годом

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, находящиеся сейчас на МКС, поздравили россиян с наступающим Новым годом и пожелали... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T00:11

2023-12-31T00:11

2023-12-31T00:11

олег кононенко

николай чуб

андреас могенсен

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, находящиеся сейчас на МКС, поздравили россиян с наступающим Новым годом и пожелали здоровья, успехов, поддержки и душевного тепла, а также быть любимыми. "От всей души поздравляем вас с борта Международной космической станции с наступающим новым годом. Это самый теплый и душевный праздник в году, объединяющий все поколения жителей нашей огромной страны. В этот день мы желаем всем вам здоровья, успеха и благополучия", - сказал Кононенко в видеоролике, распространенном "Роскосмосом". Чуб, в свою очередь, добавил, что в предстоящие праздничные дни каждый может поделиться частичкой своего душевного тепла с родными и близкими, а также помочь тем, кто нуждается в поддержке, и даже "подарить чудо тем, кто рядом с нами". Он предложил делать добро, "дарить счастье и улыбки окружающим". "Как известно, Новый год - это семейный праздник. Но сегодня мы отмечаем его вдали от своих близких. Тем не менее мы чувствуем поддержку и любовь наших родных даже здесь, в космосе. Того же желаем и каждому из вас, будьте счастливы и любимы", - отметил Борисов. Сейчас на станции вместе с тремя российскими космонавтами находятся американки Лорал О'Хара и Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава. Ранее Кононенко рассказал, что космонавты и астронавты будут дарить друг другу подарки и ходить в гости на разные сегменты станции, чтобы отмечать праздник там. Станция делает оборот вокруг Земли за 90 минут, поэтому новый год там наступает 15 или 16 раз за сутки. Экипажи МКС обычно празднуют Новый год в то время, когда он начинается в том городе, откуда кто-то из членов экипажа родом. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что находящиеся сейчас на борту МКС Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов получат пять выходных на новогодние праздники. Они будут отдыхать с 30 декабря по 1 января и в календарные выходные 6 и 7 января.

https://ria.ru/20231228/roskosmos-1918637026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег кононенко, николай чуб, андреас могенсен