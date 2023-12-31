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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 31.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, противник потерял до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:06
2023-12-31T16:06
2023-12-31T16:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, противник потерял до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловска Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 100 военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица FH70 производства ФРГ, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-30.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 100 военных на Южнодонецком направлении