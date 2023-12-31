https://ria.ru/20231231/pogoda-1919227132.html
Синоптики пообещали москвичам снег и мороз в новогоднюю ночь
Синоптики пообещали москвичам снег и мороз в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2023
Синоптики пообещали москвичам снег и мороз в новогоднюю ночь
Небольшой снег, облачная погода и до минус 13 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T10:15
2023-12-31T10:15
2023-12-31T10:15
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
новый год
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Небольшой снег, облачная погода и до минус 13 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В новогоднюю ночь сохранится влияние тыловой части циклона, будет облачно, местами возможен небольшой снег. Минимальная температура в столице - минус 11 - минус 13 градусов, в Подмосковье - от 10 до 15 градусов мороза", - сообщил Тишковец. По словам специалиста, столичный регион в новогоднюю ночь вернется в рамки ночной климатической нормы января. Ветер будет северо-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Новый год
Синоптики пообещали москвичам снег и мороз в новогоднюю ночь
Тишковец: в новогоднюю ночь в Москве будет небольшой снег и до минус 13 градусов