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Москвичам рассказали о погоде в последний день года - РИА Новости, 31.12.2023
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09:51 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/pogoda-1919225543.html
Москвичам рассказали о погоде в последний день года
Москвичам рассказали о погоде в последний день года - РИА Новости, 31.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в последний день года
Дождь, снег, гололедица и около 0 градусов ожидается в Москве в воскресенье, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T09:51
2023-12-31T09:51
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Дождь, снег, гололедица и около 0 градусов ожидается в Москве в воскресенье, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Погода в столичном регионе в воскресенье обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, из-за чего после 15 часов оттепель сменится отрицательными температурами. Осадки жидкой фазы перейдут в скоротечные заряды снега, на дорогах образуется сильная гололедица толщиной от 5 до 10 миллиметров. К концу дня стартует арктическое вторжение. "В Москве облачно, кратковременные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, к вечеру гололедица. Температура воздуха днем в мегаполисе около 0, по области минус 3 - плюс 2 градуса, вечером резкое понижение до минус 4-9 градусов", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер в столице будет порывистый, северо-западный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 741 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в последний день года

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются дождь, снег и около 0

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Дождь, снег, гололедица и около 0 градусов ожидается в Москве в воскресенье, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Погода в столичном регионе в воскресенье обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, из-за чего после 15 часов оттепель сменится отрицательными температурами. Осадки жидкой фазы перейдут в скоротечные заряды снега, на дорогах образуется сильная гололедица толщиной от 5 до 10 миллиметров. К концу дня стартует арктическое вторжение.
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"В Москве облачно, кратковременные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, к вечеру гололедица. Температура воздуха днем в мегаполисе около 0, по области минус 3 - плюс 2 градуса, вечером резкое понижение до минус 4-9 градусов", - рассказал Тишковец.
По его словам, ветер в столице будет порывистый, северо-западный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 741 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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