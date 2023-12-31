https://ria.ru/20231231/pogoda-1919225543.html

Москвичам рассказали о погоде в последний день года

Москвичам рассказали о погоде в последний день года - РИА Новости, 31.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в последний день года

Дождь, снег, гололедица и около 0 градусов ожидается в Москве в воскресенье, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T09:51

2023-12-31T09:51

2023-12-31T09:51

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Дождь, снег, гололедица и около 0 градусов ожидается в Москве в воскресенье, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Погода в столичном регионе в воскресенье обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, из-за чего после 15 часов оттепель сменится отрицательными температурами. Осадки жидкой фазы перейдут в скоротечные заряды снега, на дорогах образуется сильная гололедица толщиной от 5 до 10 миллиметров. К концу дня стартует арктическое вторжение. "В Москве облачно, кратковременные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, к вечеру гололедица. Температура воздуха днем в мегаполисе около 0, по области минус 3 - плюс 2 градуса, вечером резкое понижение до минус 4-9 градусов", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер в столице будет порывистый, северо-западный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 741 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода