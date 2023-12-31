https://ria.ru/20231231/pirotekhnika-1919249682.html
В МЧС предупредили об опасности использования пиротехники при ветре
В МЧС предупредили об опасности использования пиротехники при ветре - РИА Новости, 31.12.2023
В МЧС предупредили об опасности использования пиротехники при ветре
МЧС России в преддверии Нового года разъяснило, почему категорически нельзя запускать фейерверки при сильном ветре. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T14:14
2023-12-31T14:14
2023-12-31T14:14
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258848_0:243:3209:2048_1920x0_80_0_0_c4641f86f83f3671de781048bbc94863.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. МЧС России в преддверии Нового года разъяснило, почему категорически нельзя запускать фейерверки при сильном ветре. "Нельзя запускать фейерверки при сильном ветре: размер опасной зоны увеличивается в несколько раз, а значит возрастает риск получить травмы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. В ведомстве добавили, что нельзя также использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым пребыванием людей. Безопасные расстояния указываются в инструкции, их необходимо неукоснительно соблюдать при запуске фейерверков. Собеседник агентства подчеркнул, что о нарушениях требований к продаже и использованию пиротехники нужно обязательно сообщать в органы государственного пожарного надзора. Специалисты МЧС обязательно примут меры к их устранению. Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности при использовании пиротехники, а также порядка реализации и маркировки продукции. Так, несоблюдение правил противопожарного режима при использовании фейерверков грозит наказанием для граждан до 15 тысяч рублей, должностных лиц – до 30, предпринимателей – до 60 и для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231231/pirotekhnika-1919230425.html
https://ria.ru/20231221/petarda-1917343534.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
В МЧС предупредили об опасности использования пиротехники при ветре
МЧС: при запуске пиротехники при сильном ветре увеличивается размер опасной зоны
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. МЧС России в преддверии Нового года разъяснило, почему категорически нельзя запускать фейерверки при сильном ветре.
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"Нельзя запускать фейерверки при сильном ветре: размер опасной зоны увеличивается в несколько раз, а значит возрастает риск получить травмы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Россиянам напомнили правила запуска пиротехники
В ведомстве добавили, что нельзя также использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым пребыванием людей. Безопасные расстояния указываются в инструкции, их необходимо неукоснительно соблюдать при запуске фейерверков.
Собеседник агентства подчеркнул, что о нарушениях требований к продаже и использованию пиротехники нужно обязательно сообщать в органы государственного пожарного надзора. Специалисты МЧС обязательно примут меры к их устранению.
Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности при использовании пиротехники, а также порядка реализации и маркировки продукции. Так, несоблюдение правил противопожарного режима при использовании фейерверков грозит наказанием для граждан до 15 тысяч рублей, должностных лиц – до 30, предпринимателей – до 60 и для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.
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