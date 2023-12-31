https://ria.ru/20231231/pirotekhnika-1919249682.html

В МЧС предупредили об опасности использования пиротехники при ветре

В МЧС предупредили об опасности использования пиротехники при ветре - РИА Новости, 31.12.2023

В МЧС предупредили об опасности использования пиротехники при ветре

МЧС России в преддверии Нового года разъяснило, почему категорически нельзя запускать фейерверки при сильном ветре. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:14

2023-12-31T14:14

2023-12-31T14:14

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новый год

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. МЧС России в преддверии Нового года разъяснило, почему категорически нельзя запускать фейерверки при сильном ветре. "Нельзя запускать фейерверки при сильном ветре: размер опасной зоны увеличивается в несколько раз, а значит возрастает риск получить травмы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. В ведомстве добавили, что нельзя также использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым пребыванием людей. Безопасные расстояния указываются в инструкции, их необходимо неукоснительно соблюдать при запуске фейерверков. Собеседник агентства подчеркнул, что о нарушениях требований к продаже и использованию пиротехники нужно обязательно сообщать в органы государственного пожарного надзора. Специалисты МЧС обязательно примут меры к их устранению. Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности при использовании пиротехники, а также порядка реализации и маркировки продукции. Так, несоблюдение правил противопожарного режима при использовании фейерверков грозит наказанием для граждан до 15 тысяч рублей, должностных лиц – до 30, предпринимателей – до 60 и для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231231/pirotekhnika-1919230425.html

https://ria.ru/20231221/petarda-1917343534.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год