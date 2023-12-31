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В МЧС предупредили об опасности использования пиротехники при ветре - РИА Новости, 31.12.2023
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14:14 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/pirotekhnika-1919249682.html
В МЧС предупредили об опасности использования пиротехники при ветре
В МЧС предупредили об опасности использования пиротехники при ветре - РИА Новости, 31.12.2023
В МЧС предупредили об опасности использования пиротехники при ветре
МЧС России в преддверии Нового года разъяснило, почему категорически нельзя запускать фейерверки при сильном ветре. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T14:14
2023-12-31T14:14
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. МЧС России в преддверии Нового года разъяснило, почему категорически нельзя запускать фейерверки при сильном ветре. "Нельзя запускать фейерверки при сильном ветре: размер опасной зоны увеличивается в несколько раз, а значит возрастает риск получить травмы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. В ведомстве добавили, что нельзя также использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым пребыванием людей. Безопасные расстояния указываются в инструкции, их необходимо неукоснительно соблюдать при запуске фейерверков. Собеседник агентства подчеркнул, что о нарушениях требований к продаже и использованию пиротехники нужно обязательно сообщать в органы государственного пожарного надзора. Специалисты МЧС обязательно примут меры к их устранению. Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности при использовании пиротехники, а также порядка реализации и маркировки продукции. Так, несоблюдение правил противопожарного режима при использовании фейерверков грозит наказанием для граждан до 15 тысяч рублей, должностных лиц – до 30, предпринимателей – до 60 и для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231231/pirotekhnika-1919230425.html
https://ria.ru/20231221/petarda-1917343534.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
В МЧС предупредили об опасности использования пиротехники при ветре

МЧС: при запуске пиротехники при сильном ветре увеличивается размер опасной зоны

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкУказатель отдела по продаже пиротехники
Указатель отдела по продаже пиротехники - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Указатель отдела по продаже пиротехники. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. МЧС России в преддверии Нового года разъяснило, почему категорически нельзя запускать фейерверки при сильном ветре.
«
"Нельзя запускать фейерверки при сильном ветре: размер опасной зоны увеличивается в несколько раз, а значит возрастает риск получить травмы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Люди запускают фейерверки во время празднования Нового года - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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В ведомстве добавили, что нельзя также использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым пребыванием людей. Безопасные расстояния указываются в инструкции, их необходимо неукоснительно соблюдать при запуске фейерверков.
Собеседник агентства подчеркнул, что о нарушениях требований к продаже и использованию пиротехники нужно обязательно сообщать в органы государственного пожарного надзора. Специалисты МЧС обязательно примут меры к их устранению.
Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности при использовании пиротехники, а также порядка реализации и маркировки продукции. Так, несоблюдение правил противопожарного режима при использовании фейерверков грозит наказанием для граждан до 15 тысяч рублей, должностных лиц – до 30, предпринимателей – до 60 и для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый год
 
 
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