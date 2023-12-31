https://ria.ru/20231231/pirotekhnika-1919230425.html
Россиянам напомнили правила запуска пиротехники
Россиянам напомнили правила запуска пиротехники - РИА Новости, 31.12.2023
Россиянам напомнили правила запуска пиротехники
МЧС России предупреждает о категорическом запрете запуска пиротехнических изделий в новогодние праздники возле жилых домов, в закрытых помещениях, на крышах,... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T14:00
2023-12-31T14:00
2023-12-31T14:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. МЧС России предупреждает о категорическом запрете запуска пиротехнических изделий в новогодние праздники возле жилых домов, в закрытых помещениях, на крышах, балконах и лоджиях зданий и сооружений. "Применять пиротехнические изделия запрещено в любых зданиях и сооружениях, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами: они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве отметили, что запрещено, кроме того, использовать пиротехнику в местах с массовым пребыванием людей. Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности при использовании пиротехники, а также порядка реализации и маркировки продукции. Так, несоблюдение правил противопожарного режима при использовании фейерверков грозит наказанием для граждан до 15 тысяч рублей, должностных лиц – до 30, предпринимателей – до 60 и для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231230/mchs-1919098327.html
https://ria.ru/20231221/petarda-1917343534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год, Общество
Россиянам напомнили правила запуска пиротехники
МЧС: запуск пиротехники возле жилых домов, с крыш и балконов запрещен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. МЧС России предупреждает о категорическом запрете запуска пиротехнических изделий в новогодние праздники возле жилых домов, в закрытых помещениях, на крышах, балконах и лоджиях зданий и сооружений.
"Применять пиротехнические изделия запрещено в любых зданиях и сооружениях, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами: они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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В ведомстве отметили, что запрещено, кроме того, использовать пиротехнику в местах с массовым пребыванием людей.
Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности при использовании пиротехники, а также порядка реализации и маркировки продукции. Так, несоблюдение правил противопожарного режима при использовании фейерверков грозит наказанием для граждан до 15 тысяч рублей, должностных лиц – до 30, предпринимателей – до 60 и для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.
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