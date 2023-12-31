https://ria.ru/20231231/pereizbranie-1919295930.html
Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок
Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок - РИА Новости, 31.12.2023
Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок
Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди переизбран на второй срок, сообщает местное издание Actualite со ссылкой на данные... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T22:35
2023-12-31T22:35
2023-12-31T22:35
в мире
демократическая республика конго
феликс антуан чисекеди
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди переизбран на второй срок, сообщает местное издание Actualite со ссылкой на данные Независимой национальной избирательной комиссии (CENI). Президентские, парламентские и местные выборы в ДРК состоялись 20-21 декабря. По данным CENI, за Чисекеди проголосовали более 13 миллионов избирателей (73%). Его главный соперник, один из самых богатых людей ДР Конго Моиз Катумби, значительно отстал от победителя, набрав лишь 18% голосов. В голосовании приняли участие 18 миллионов избирателей, что соответствует уровню явки в 43%.
https://ria.ru/20230729/diplomatiya-1886410796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, демократическая республика конго, феликс антуан чисекеди
В мире, Демократическая Республика Конго, Феликс Антуан Чисекеди
Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок
Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок с 73% голосов
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди переизбран на второй срок, сообщает местное издание Actualite со ссылкой на данные Независимой национальной избирательной комиссии (CENI).
Президентские, парламентские и местные выборы в ДРК состоялись 20-21 декабря.
По данным CENI, за Чисекеди проголосовали более 13 миллионов избирателей (73%). Его главный соперник, один из самых богатых людей ДР Конго Моиз Катумби, значительно отстал от победителя, набрав лишь 18% голосов.
В голосовании приняли участие 18 миллионов избирателей, что соответствует уровню явки в 43%.
Межгосударственные отношения России и Республики Конго