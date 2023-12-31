https://ria.ru/20231231/pereizbranie-1919295930.html

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок - РИА Новости, 31.12.2023

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок

Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди переизбран на второй срок, сообщает местное издание Actualite со ссылкой на данные... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T22:35

2023-12-31T22:35

2023-12-31T22:35

в мире

демократическая республика конго

феликс антуан чисекеди

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди переизбран на второй срок, сообщает местное издание Actualite со ссылкой на данные Независимой национальной избирательной комиссии (CENI). Президентские, парламентские и местные выборы в ДРК состоялись 20-21 декабря. По данным CENI, за Чисекеди проголосовали более 13 миллионов избирателей (73%). Его главный соперник, один из самых богатых людей ДР Конго Моиз Катумби, значительно отстал от победителя, набрав лишь 18% голосов. В голосовании приняли участие 18 миллионов избирателей, что соответствует уровню явки в 43%.

https://ria.ru/20230729/diplomatiya-1886410796.html

демократическая республика конго

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, демократическая республика конго, феликс антуан чисекеди