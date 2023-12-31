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Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок - РИА Новости, 31.12.2023
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22:35 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/pereizbranie-1919295930.html
Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок
Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок - РИА Новости, 31.12.2023
Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок
Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди переизбран на второй срок, сообщает местное издание Actualite со ссылкой на данные... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T22:35
2023-12-31T22:35
в мире
демократическая республика конго
феликс антуан чисекеди
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди переизбран на второй срок, сообщает местное издание Actualite со ссылкой на данные Независимой национальной избирательной комиссии (CENI). Президентские, парламентские и местные выборы в ДРК состоялись 20-21 декабря. По данным CENI, за Чисекеди проголосовали более 13 миллионов избирателей (73%). Его главный соперник, один из самых богатых людей ДР Конго Моиз Катумби, значительно отстал от победителя, набрав лишь 18% голосов. В голосовании приняли участие 18 миллионов избирателей, что соответствует уровню явки в 43%.
https://ria.ru/20230729/diplomatiya-1886410796.html
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в мире, демократическая республика конго, феликс антуан чисекеди
В мире, Демократическая Республика Конго, Феликс Антуан Чисекеди
Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок с 73% голосов

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева
Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди переизбран на второй срок, сообщает местное издание Actualite со ссылкой на данные Независимой национальной избирательной комиссии (CENI).
Президентские, парламентские и местные выборы в ДРК состоялись 20-21 декабря.
По данным CENI, за Чисекеди проголосовали более 13 миллионов избирателей (73%). Его главный соперник, один из самых богатых людей ДР Конго Моиз Катумби, значительно отстал от победителя, набрав лишь 18% голосов.
В голосовании приняли участие 18 миллионов избирателей, что соответствует уровню явки в 43%.
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