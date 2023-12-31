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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 31.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за полтора часа выпустили еще 21 снаряд калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T18:32
2023-12-31T18:32
2023-12-31T18:32
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили еще 21 снаряд калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 17.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, представительство сообщило, что с 16.20 до 17.50 мск украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по нему еще 14 снарядов "натовского" калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке