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Украинские войска нанесли ракетный удар по Ясиноватскому району в ДНР - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 31.12.2023 (обновлено: 16:24 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/obstrel-1919266285.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Ясиноватскому району в ДНР
Украинские войска нанесли ракетный удар по Ясиноватскому району в ДНР - РИА Новости, 31.12.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по Ясиноватскому району в ДНР
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:16
2023-12-31T16:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Ясиноватскому району в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2023, 18:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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