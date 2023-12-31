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Украинские войска нанесли ракетный удар по Ясиноватскому району в ДНР

Украинские войска нанесли ракетный удар по Ясиноватскому району в ДНР - РИА Новости, 31.12.2023

Украинские войска нанесли ракетный удар по Ясиноватскому району в ДНР

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T16:16

2023-12-31T16:16

2023-12-31T16:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.

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2023

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия