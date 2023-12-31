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Президент Польши в новогоднем обращении ни разу не упомянул Украину

Президент Польши в новогоднем обращении ни разу не упомянул Украину - РИА Новости, 31.12.2023

Президент Польши в новогоднем обращении ни разу не упомянул Украину

Президент Польши Анджей Дуда в своем новогоднем обращении не упомянул Украину, но обрушился с критикой на правящее большинство. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T23:16

2023-12-31T23:16

2023-12-31T23:16

в мире

польша

украина

анджей дуда

дональд туск

право и справедливость

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ВАРШАВА, 31 дек - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в своем новогоднем обращении не упомянул Украину, но обрушился с критикой на правящее большинство. Выступая с традиционным новогодним обращением, Дуда ни разу не упомянул напрямую Украину. Лишь говоря о необходимости укрепления польской армии, он заявил, что "за нашей восточной границей идет война". При этом он раскритиковал правительство за действия по обретению контроля над государственными СМИ, обвинив правящее большинство в нарушении конституции. "Власти могут реформировать общественные СМИ, но это должно быть сделано в соответствии с законом. Я всегда был и есть открыт для такого обсуждения правовых изменений. Однако с моей стороны не будет согласия на нарушение конституции, а с такой ситуацией мы сейчас, к сожалению, имеем дело", - сказал он. "Мы сталкиваемся с новой ситуацией в польской политике. Президент и правительство из разных политических лагерей. Это нормально в демократии, но в демократии нужно соблюдать конституцию, принципы правового государства и хорошие политические обычаи. К сожалению, в последние дни правительственная коалиция, пытаясь захватить общественные СМИ, нарушила эти правила", - добавил он. Дуда заявил, что "впервые в свободной Польше после 1989 года была предпринята попытка насильственного захвата государственных СМИ". На слова Дуды сразу же в ироничном тоне отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск. "Уходящий 2023 год полон чудес. Последний из них – это слова из обращения президента о том, что нужно защищать конституцию", - написал он на платформе X. В воскресенье новостной канал польского государственного телевидения tvp.info возобновил вещание после десятидневного перерыва с новым составом ведущих. Ранее министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. Данные решения не признала партия "Право и справедливость", которая, несмотря на уход в оппозицию, продолжала контролировать телеканал за счет лояльных журналистов. Тогда вместо новостного канала tvp.info Польского телевидения в эфире стали транслировать канал tvp1, а потом tvp.polonia, по которому показывают в основном художественные фильмы. Недавно министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич сообщил, что принял решение ликвидировать государственные СМИ из-за прекращения их финансирования. На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда наложил вето на околобюджетный законопроект, где предполагалось выделить на финансирование государственных СМИ 3 миллиарда злотых (около 770 миллионов долларов). Позже было пояснено, что решение об открытии процедуры ликвидации не приведет к тому, что СМИ прекратят свою деятельность, а сменится только юридическое лицо.

https://ria.ru/20231212/tusk-1915302770.html

https://ria.ru/20231129/politico-1912515123.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, украина, анджей дуда, дональд туск, право и справедливость