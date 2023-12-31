https://ria.ru/20231231/obraschenie-1919206472.html

"Допрыгались": украинка в ужасе записала обращение

"Допрыгались": украинка в ужасе записала обращение - РИА Новости, 31.12.2023

"Допрыгались": украинка в ужасе записала обращение

Жительница Украины по имени Алена опубликовала видео, где поделилась своими впечатлениями о новом законопроекте по ужесточению мобилизации, ролик размещен в ее... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T04:33

2023-12-31T04:33

2023-12-31T04:33

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918024549_83:245:836:668_1920x0_80_0_0_a4f400098931a4eb83ace26655717a0b.jpg

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Жительница Украины по имени Алена опубликовала видео, где поделилась своими впечатлениями о новом законопроекте по ужесточению мобилизации, ролик размещен в ее TikTok-аккаунте."Больше всего мне понравилось то, что будет нельзя сделать без военного билета. Значит, понятно, выезжать за границу и сейчас никто не может, (но – ред.) больше нельзя продавать движимое и недвижимое имущество – вы больше на это не имеете права, если у вас нет военного билета. Самое смешное – это управление транспортным средством: вас останавливает полиция, у вас нет военного билета – вы не можете управлять автомобилем. Класс", - сыронизировала украинка.Как заметила женщина, украинцам теперь будут "отказывать в кредитах", "в государственных услугах", а "самое классное", по ее мнению, – жителей страны ограничат в использовании своих личных средств."Вот так вот, приедете в банк <…> свое, заработанное, а банк вам скажет – военный билет, пожалуйста. Допрыгались? Классно? Вот все, кто там за "зе" (Владимира Зеленского. – ред.), прыгал и скакал за этих клоунов, - пожалуйста, теперь у вас есть возможность проявить свой патриотизм", - добавила она.На этой неделе правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем предлагают отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.Также документ предполагает, что все военнообязанные в течение 60 дней с объявления мобилизации или в течение двадцати дней с даты ее продолжения должны прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снизят с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Верховной раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года.

https://ria.ru/20231230/ukraina-1919106728.html

https://ria.ru/20231228/muzhchina-1918826658.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины