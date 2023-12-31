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"Допрыгались": украинка в ужасе записала обращение - РИА Новости, 31.12.2023
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04:33 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/obraschenie-1919206472.html
"Допрыгались": украинка в ужасе записала обращение
"Допрыгались": украинка в ужасе записала обращение - РИА Новости, 31.12.2023
"Допрыгались": украинка в ужасе записала обращение
Жительница Украины по имени Алена опубликовала видео, где поделилась своими впечатлениями о новом законопроекте по ужесточению мобилизации, ролик размещен в ее... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T04:33
2023-12-31T04:33
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Жительница Украины по имени Алена опубликовала видео, где поделилась своими впечатлениями о новом законопроекте по ужесточению мобилизации, ролик размещен в ее TikTok-аккаунте."Больше всего мне понравилось то, что будет нельзя сделать без военного билета. Значит, понятно, выезжать за границу и сейчас никто не может, (но – ред.) больше нельзя продавать движимое и недвижимое имущество – вы больше на это не имеете права, если у вас нет военного билета. Самое смешное – это управление транспортным средством: вас останавливает полиция, у вас нет военного билета – вы не можете управлять автомобилем. Класс", - сыронизировала украинка.Как заметила женщина, украинцам теперь будут "отказывать в кредитах", "в государственных услугах", а "самое классное", по ее мнению, – жителей страны ограничат в использовании своих личных средств."Вот так вот, приедете в банк &lt;…&gt; свое, заработанное, а банк вам скажет – военный билет, пожалуйста. Допрыгались? Классно? Вот все, кто там за "зе" (Владимира Зеленского. – ред.), прыгал и скакал за этих клоунов, - пожалуйста, теперь у вас есть возможность проявить свой патриотизм", - добавила она.На этой неделе правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем предлагают отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.Также документ предполагает, что все военнообязанные в течение 60 дней с объявления мобилизации или в течение двадцати дней с даты ее продолжения должны прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снизят с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Верховной раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года.
https://ria.ru/20231230/ukraina-1919106728.html
https://ria.ru/20231228/muzhchina-1918826658.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины

"Допрыгались": украинка в ужасе записала обращение

© Фото : соцсетиБлокпост в Киеве
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© Фото : соцсети
Блокпост в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Жительница Украины по имени Алена опубликовала видео, где поделилась своими впечатлениями о новом законопроекте по ужесточению мобилизации, ролик размещен в ее TikTok-аккаунте.
"Больше всего мне понравилось то, что будет нельзя сделать без военного билета. Значит, понятно, выезжать за границу и сейчас никто не может, (но – ред.) больше нельзя продавать движимое и недвижимое имущество – вы больше на это не имеете права, если у вас нет военного билета. Самое смешное – это управление транспортным средством: вас останавливает полиция, у вас нет военного билета – вы не можете управлять автомобилем. Класс", - сыронизировала украинка.
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Как заметила женщина, украинцам теперь будут "отказывать в кредитах", "в государственных услугах", а "самое классное", по ее мнению, – жителей страны ограничат в использовании своих личных средств.
"Вот так вот, приедете в банк <…> свое, заработанное, а банк вам скажет – военный билет, пожалуйста. Допрыгались? Классно? Вот все, кто там за "зе" (Владимира Зеленского. – ред.), прыгал и скакал за этих клоунов, - пожалуйста, теперь у вас есть возможность проявить свой патриотизм", - добавила она.
На этой неделе правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем предлагают отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
Также документ предполагает, что все военнообязанные в течение 60 дней с объявления мобилизации или в течение двадцати дней с даты ее продолжения должны прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снизят с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.
В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Верховной раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года.
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