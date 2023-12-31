https://ria.ru/20231231/novyygod-1919225092.html

Президент ФЕОР поздравил россиян с наступающим Новым годом

Президент ФЕОР поздравил россиян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2023

Президент ФЕОР поздравил россиян с наступающим Новым годом

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравил россиян с наступающим Новым годом, отметив, что с советских времен Новый год РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T09:45

2023-12-31T09:45

2023-12-31T09:45

религия

общество

александр бородай

новый год

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравил россиян с наступающим Новым годом, отметив, что с советских времен Новый год - любимый праздник, объединяющий людей разных вероисповеданий, национальностей и культур. "В советское время Новый год стал любимым праздником, вокруг которого сформировалось множество добрых традиций, общих для людей разных национальностей и культур. И в новое время, когда люди стали возвращаться к своим корням, а религиозные праздники вновь стали смыслообразующими, именно Новый год остался событием для всех. Можно легко догадаться, в чем его притягательность: он откликается приятными воспоминаниями в душе каждого, а его позитивный смысл понятен всем - идея обновления, подведения итогов и начала нового отсчета дарит нам надежду на лучшее. А еще больше в сердце отзывается всеобщая доброжелательность, создаваемая поздравлениями и подарками", - говорится в поздравлении раввина, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Борода пожелал всем, чтобы в новом году россияне больше оберегали объединяющие их традиции и меньше говорили о различиях. "Чтобы мы стали больше видеть между собой общего, чтобы ценили нашу общую жизнь, больше дружили и созидали! Желаю вам начать год с новыми силами, с множеством благословений Свыше, с планами на добрые дела, и чтобы грядущий год принес людям мир, понимание и взаимное уважение", - отметил он.

https://ria.ru/20231231/obychai-1915598141.html

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общество, александр бородай, новый год