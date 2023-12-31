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Президент ФЕОР поздравил россиян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2023
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Религия
 
09:45 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/novyygod-1919225092.html
Президент ФЕОР поздравил россиян с наступающим Новым годом
Президент ФЕОР поздравил россиян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2023
Президент ФЕОР поздравил россиян с наступающим Новым годом
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравил россиян с наступающим Новым годом, отметив, что с советских времен Новый год РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T09:45
2023-12-31T09:45
религия
общество
александр бородай
новый год
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравил россиян с наступающим Новым годом, отметив, что с советских времен Новый год - любимый праздник, объединяющий людей разных вероисповеданий, национальностей и культур. "В советское время Новый год стал любимым праздником, вокруг которого сформировалось множество добрых традиций, общих для людей разных национальностей и культур. И в новое время, когда люди стали возвращаться к своим корням, а религиозные праздники вновь стали смыслообразующими, именно Новый год остался событием для всех. Можно легко догадаться, в чем его притягательность: он откликается приятными воспоминаниями в душе каждого, а его позитивный смысл понятен всем - идея обновления, подведения итогов и начала нового отсчета дарит нам надежду на лучшее. А еще больше в сердце отзывается всеобщая доброжелательность, создаваемая поздравлениями и подарками", - говорится в поздравлении раввина, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Борода пожелал всем, чтобы в новом году россияне больше оберегали объединяющие их традиции и меньше говорили о различиях. "Чтобы мы стали больше видеть между собой общего, чтобы ценили нашу общую жизнь, больше дружили и созидали! Желаю вам начать год с новыми силами, с множеством благословений Свыше, с планами на добрые дела, и чтобы грядущий год принес людям мир, понимание и взаимное уважение", - отметил он.
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общество, александр бородай, новый год
Религия, Общество, Александр Бородай, Новый год
Президент ФЕОР поздравил россиян с наступающим Новым годом

Борода: Новый год объединяет людей разных национальностей и культур

© пресс-служба ФЕОРпрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© пресс-служба ФЕОР
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода . Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравил россиян с наступающим Новым годом, отметив, что с советских времен Новый год - любимый праздник, объединяющий людей разных вероисповеданий, национальностей и культур.
«
"В советское время Новый год стал любимым праздником, вокруг которого сформировалось множество добрых традиций, общих для людей разных национальностей и культур. И в новое время, когда люди стали возвращаться к своим корням, а религиозные праздники вновь стали смыслообразующими, именно Новый год остался событием для всех. Можно легко догадаться, в чем его притягательность: он откликается приятными воспоминаниями в душе каждого, а его позитивный смысл понятен всем - идея обновления, подведения итогов и начала нового отсчета дарит нам надежду на лучшее. А еще больше в сердце отзывается всеобщая доброжелательность, создаваемая поздравлениями и подарками", - говорится в поздравлении раввина, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Борода пожелал всем, чтобы в новом году россияне больше оберегали объединяющие их традиции и меньше говорили о различиях.
"Чтобы мы стали больше видеть между собой общего, чтобы ценили нашу общую жизнь, больше дружили и созидали! Желаю вам начать год с новыми силами, с множеством благословений Свыше, с планами на добрые дела, и чтобы грядущий год принес людям мир, понимание и взаимное уважение", - отметил он.
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