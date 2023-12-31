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Си Цзиньпин отметил высокий уровень взаимоотношений с Россией
Си Цзиньпин отметил высокий уровень взаимоотношений с Россией - РИА Новости, 31.12.2023
Си Цзиньпин отметил высокий уровень взаимоотношений с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин, поздравляя президента России Владимира Путина с Новым годом, отметил, что политическое взаимодоверие между Россией и КНР... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T12:41
2023-12-31T12:41
2023-12-31T18:07
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ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, поздравляя президента России Владимира Путина с Новым годом, отметил, что политическое взаимодоверие между Россией и КНР углубилось под их совместным руководством."Под нашим совместным руководством политическое взаимодоверие между двумя сторонами еще более углубилось, стратегическое сотрудничество стало более тесным, а взаимовыгодное сотрудничество постоянно достигало новых результатов", — говорится в телеграмме, текст которой приводит Центральное телевидение Китая. Отношения России и Китая в 2023 году выстояли в условиях шаткой международной обстановки и сохранили здоровое и стабильное развитие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину."В 2023 году перед лицом столетних перемен и шаткой международной и региональной обстановки отношения России и Китая сохранили здоровое и стабильное развитие, неуклонно продвигались в правильном направлении", — говорится в телеграмме, текст которой приводит Центральное телевидение Китая.Китайский лидер напомнил, что товарооборот России и Китая достиг целевого показателя 200 миллиардов долларов, успешно завершился год спортивных обменов, укрепилась материальная и общественная основа отношений между двумя странами.Кроме того, отметил Си Цзиньпин, в следующем году Россия и Китай торжественно отпразднуют 75-ю годовщину установления российско-китайских дипломатических отношений."Российско-китайские отношения во время пройденных за три четверти века трудностей показали, что укрепление и развитие добрососедских и дружеских отношений, а также всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество соответствуют коренным интересам двух стран и их народов, а также ожиданиям международного сообщества", — отметил китайский лидер.Он выразил готовность поддерживать тесное взаимодействие с Путиным, а также использовать празднование 75-летней годовщины в качестве возможности для дальнейшего укрепления взаимодоверия и расширения сотрудничества.
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в мире, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, новый год
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Новый год
Си Цзиньпин отметил высокий уровень взаимоотношений с Россией
Си Цзиньпин отметил углубление взаимодействия с РФ в поздравлении Путину
ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, поздравляя президента России Владимира Путина с Новым годом, отметил, что политическое взаимодоверие между Россией и КНР углубилось под их совместным руководством.
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"Под нашим совместным руководством политическое взаимодоверие между двумя сторонами еще более углубилось, стратегическое сотрудничество стало более тесным, а взаимовыгодное сотрудничество постоянно достигало новых результатов", — говорится в телеграмме, текст которой приводит Центральное телевидение Китая. Отношения России и Китая в 2023 году выстояли в условиях шаткой международной обстановки и сохранили здоровое и стабильное развитие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину.
"В 2023 году перед лицом столетних перемен и шаткой международной и региональной обстановки отношения России и Китая сохранили здоровое и стабильное развитие, неуклонно продвигались в правильном направлении", — говорится в телеграмме, текст которой приводит Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер напомнил, что товарооборот России и Китая достиг целевого показателя 200 миллиардов долларов, успешно завершился год спортивных обменов, укрепилась материальная и общественная основа отношений между двумя странами.
Кроме того, отметил Си Цзиньпин, в следующем году Россия и Китай торжественно отпразднуют 75-ю годовщину установления российско-китайских дипломатических отношений.
"Российско-китайские отношения во время пройденных за три четверти века трудностей показали, что укрепление и развитие добрососедских и дружеских отношений, а также всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество соответствуют коренным интересам двух стран и их народов, а также ожиданиям международного сообщества", — отметил китайский лидер.
Он выразил готовность поддерживать тесное взаимодействие с Путиным, а также использовать празднование 75-летней годовщины в качестве возможности для дальнейшего укрепления взаимодоверия и расширения сотрудничества.
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