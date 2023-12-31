https://ria.ru/20231231/norvegiya-1919263069.html
Норвежским полицейским в новогоднюю ночь выдадут оружие
Норвежским полицейским в новогоднюю ночь выдадут оружие - РИА Новости, 31.12.2023
Норвежским полицейским в новогоднюю ночь выдадут оружие
Полицейским Норвегии в новогоднюю ночь временно выдадут оружие, поскольку, по оценкам правоохранительных органов, в стране обострилась угроза антисемитизма,... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T15:58
2023-12-31T15:58
2023-12-31T15:58
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Полицейским Норвегии в новогоднюю ночь временно выдадут оружие, поскольку, по оценкам правоохранительных органов, в стране обострилась угроза антисемитизма, сообщает норвежская полиция в пресс-релизе. Как отмечается в релизе, по оценкам полицейской службы безопасности, на территории Норвегии усилилась угроза для еврейских и израильских объектов. Каких именно - не уточняется. "Несмотря на то, что конкретных угроз Норвегии нет, начальник полиции, учитывая все обстоятельства, принял решение о временном вооружении, чтобы обеспечить максимально возможную готовность в течение новогодних выходных", - приводятся в релизе слова директора по вопросам готовности при чрезвычайных ситуациях Туне Ванген. В релизе отмечается, что полицейские будут иметь право носить оружие до полуночи 1 января включительно. Норвежский телеканал NRK уточняет, что полицейские в Норвегии, как правило, не носят оружие, однако в исключительных случаях министерство юстиции одобряет временное вооружение.
https://ria.ru/20231218/gaza-1916462170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия
Норвежским полицейским в новогоднюю ночь выдадут оружие
В Норвегии из-за угрозы антисемитизма решили временно вооружить полицейских
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Полицейским Норвегии в новогоднюю ночь временно выдадут оружие, поскольку, по оценкам правоохранительных органов, в стране обострилась угроза антисемитизма, сообщает норвежская полиция в пресс-релизе.
Как отмечается в релизе, по оценкам полицейской службы безопасности, на территории Норвегии усилилась угроза для еврейских и израильских объектов. Каких именно - не уточняется.
«
"Несмотря на то, что конкретных угроз Норвегии нет, начальник полиции, учитывая все обстоятельства, принял решение о временном вооружении, чтобы обеспечить максимально возможную готовность в течение новогодних выходных", - приводятся в релизе слова директора по вопросам готовности при чрезвычайных ситуациях Туне Ванген.
В релизе отмечается, что полицейские будут иметь право носить оружие до полуночи 1 января включительно.
Норвежский телеканал NRK уточняет, что полицейские в Норвегии, как правило, не носят оружие, однако в исключительных случаях министерство юстиции одобряет временное вооружение.
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