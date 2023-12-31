https://ria.ru/20231231/norvegiya-1919263069.html

Норвежским полицейским в новогоднюю ночь выдадут оружие

Норвежским полицейским в новогоднюю ночь выдадут оружие - РИА Новости, 31.12.2023

Норвежским полицейским в новогоднюю ночь выдадут оружие

Полицейским Норвегии в новогоднюю ночь временно выдадут оружие, поскольку, по оценкам правоохранительных органов, в стране обострилась угроза антисемитизма,... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T15:58

2023-12-31T15:58

2023-12-31T15:58

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норвегия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Полицейским Норвегии в новогоднюю ночь временно выдадут оружие, поскольку, по оценкам правоохранительных органов, в стране обострилась угроза антисемитизма, сообщает норвежская полиция в пресс-релизе. Как отмечается в релизе, по оценкам полицейской службы безопасности, на территории Норвегии усилилась угроза для еврейских и израильских объектов. Каких именно - не уточняется. "Несмотря на то, что конкретных угроз Норвегии нет, начальник полиции, учитывая все обстоятельства, принял решение о временном вооружении, чтобы обеспечить максимально возможную готовность в течение новогодних выходных", - приводятся в релизе слова директора по вопросам готовности при чрезвычайных ситуациях Туне Ванген. В релизе отмечается, что полицейские будут иметь право носить оружие до полуночи 1 января включительно. Норвежский телеканал NRK уточняет, что полицейские в Норвегии, как правило, не носят оружие, однако в исключительных случаях министерство юстиции одобряет временное вооружение.

https://ria.ru/20231218/gaza-1916462170.html

норвегия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, норвегия