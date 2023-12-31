https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919202390.html
Небензя сравнил "киевских главарей" с Гитлером
Небензя сравнил "киевских главарей" с Гитлером - РИА Новости, 31.12.2023
Небензя сравнил "киевских главарей" с Гитлером
Киевские главари, как и Гитлер в 1943-1944 годах, пока уверены в своей непобедимости и в том, что Запад в тоге "спасет их шкуры", заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T02:43
2023-12-31T02:43
2023-12-31T03:36
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ООН, 31 дек - РИА Новости. Киевские главари, как и Гитлер в 1943-1944 годах, пока уверены в своей непобедимости и в том, что Запад в тоге "спасет их шкуры", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Тем из вас, кто вчера призывал к переговорам, сегодня ответил советник главы офиса президента Украины пан Подоляк. Вот его цитата: "Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на высшем уровне, и Россия их примет"", - сказал Небензя. "Вот такие ассоциации со словом "переговоры" у главарей киевского режима. Они, как и Гитлер в 1943-1944 годах, уверены в своей непобедимости и в том, что Запад в конечном счете спасет их шкуры", - подчеркнул он. Постпред обратил внимание на то, что героями в Киеве сегодня считают тех, кто осужден как военные преступники Нюрнбергским трибуналом - коллаборационистов и поклонников Адольфа Гитлера. "А германский фюрер, как известно, говорил, что совесть – это химера. И методы, которые используют нынешние киевские стратеги, ничем не отличаются от тех, что использовали бандеровцы и прочие оуновцы, массово убивая "москалей", евреев, поляков и самих украинцев. Только теперь у них в руках западное дальнобойное оружие, которое позволяет им добивать до центра городов. И целятся они не в военные объекты, а в мирных людей", - подчеркнул постпред. "Сегодня мы видим, как зеленские, подоляки, ермаки и другой неонацистский сброд пытается утащить за собой на дно не только народ Украины, но и тех, кто поставляет ему военную технику и боеприпасы, якобы для обороны от России", - добавил он. Днем в субботу украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919159158.html
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белгород, россия, киев, василий небензя, оон, вооруженные силы украины, в мире
Белгород, Россия, Киев, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины, В мире
Небензя сравнил "киевских главарей" с Гитлером
Небензя: киевские главари, как и Гитлер, уверены в своей непобедимости
ООН, 31 дек - РИА Новости. Киевские главари, как и Гитлер в 1943-1944 годах, пока уверены в своей непобедимости и в том, что Запад в тоге "спасет их шкуры", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Тем из вас, кто вчера призывал к переговорам, сегодня ответил советник главы офиса президента Украины пан Подоляк. Вот его цитата: "Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на высшем уровне, и Россия их примет"", - сказал Небензя.
"Вот такие ассоциации со словом "переговоры" у главарей киевского режима. Они, как и Гитлер в 1943-1944 годах, уверены в своей непобедимости и в том, что Запад в конечном счете спасет их шкуры", - подчеркнул он.
Постпред обратил внимание на то, что героями в Киеве сегодня считают тех, кто осужден как военные преступники Нюрнбергским трибуналом - коллаборационистов и поклонников Адольфа Гитлера.
"А германский фюрер, как известно, говорил, что совесть – это химера. И методы, которые используют нынешние киевские стратеги, ничем не отличаются от тех, что использовали бандеровцы и прочие оуновцы, массово убивая "москалей", евреев, поляков и самих украинцев. Только теперь у них в руках западное дальнобойное оружие, которое позволяет им добивать до центра городов. И целятся они не в военные объекты, а в мирных людей", - подчеркнул постпред.
"Сегодня мы видим, как зеленские, подоляки, ермаки и другой неонацистский сброд пытается утащить за собой на дно не только народ Украины, но и тех, кто поставляет ему военную технику и боеприпасы, якобы для обороны от России", - добавил он.
Днем в субботу украинские военные обстреляли центр Белгорода
. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ
нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Небензя назвал США, Британию и Бельгию соучастниками преступлений Киева