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Небензя пригрозил Украине ужесточением ответов России на создание угроз - РИА Новости, 31.12.2023
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00:15 31.12.2023 (обновлено: 01:51 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919194146.html
Небензя пригрозил Украине ужесточением ответов России на создание угроз
Небензя пригрозил Украине ужесточением ответов России на создание угроз - РИА Новости, 31.12.2023
Небензя пригрозил Украине ужесточением ответов России на создание угроз
Чем больше угроз будет создавать России Киев, тем жестче будет действовать Россия, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T00:15
2023-12-31T01:51
оон
вооруженные силы украины
россия
василий небензя
киев
в мире
массированный обстрел центра белгорода
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ООН, 31 дек – РИА Новости. Чем больше угроз будет создавать России Киев, тем жестче будет действовать Россия, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Одной из задач нашей специальной военной операции является ликвидация угроз, исходящих с территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе (с) вошедшими в состав России после начала СВО. Чем больше нам их будут создавать, эти угрозы, тем жесте будем действовать мы. Думаю, всем это должно быть понятно", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919194343.html
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оон, вооруженные силы украины, россия, василий небензя, киев, в мире, массированный обстрел центра белгорода
ООН, Вооруженные силы Украины, Россия, Василий Небензя, Киев, В мире, Массированный обстрел центра Белгорода
Небензя пригрозил Украине ужесточением ответов России на создание угроз

Небензя заявил об ужесточении реакции России на угрозы после удара по Белгороду

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 31 дек – РИА Новости. Чем больше угроз будет создавать России Киев, тем жестче будет действовать Россия, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Одной из задач нашей специальной военной операции является ликвидация угроз, исходящих с территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе (с) вошедшими в состав России после начала СВО. Чем больше нам их будут создавать, эти угрозы, тем жесте будем действовать мы. Думаю, всем это должно быть понятно", - сказал Небензя.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 20 человек
00:21
 
ООНВооруженные силы УкраиныРоссияВасилий НебензяКиевВ миреМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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